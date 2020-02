Disse sensorene skal oppdage fuktproblemer i næringsbygg. Bak står et familiefirma fra Verdal

Det står ikke på plass for testing av sensorer hos Tine Meieriet Verdal. Her er det hele 18 700 kvadratmeter med tak.

For tiden testes nye sensorer på en del av arealet. Målet er få bedre oversikt over eventuelle lekkasjer, og på den måten sette inn forebyggende tiltak før skadene blir store.

Bak sensorene står den familiedrevne verdalsbedriften Sensor Innovation.

Forretningsutvikler Tor Ove Nesset har fått med seg sønnene Sondre og Bjørge Rennan Nesset i utviklingen av sensoren. Mens Sondre er daglig leder og teknologileder, leder Bjørge produktutviklingen. Begge er utdannet fra NTNU.

De har testet sensorene i tre år, og høsten 2019 ble de aller første sensorene montert på et av takene til Tine Meieriet Verdal.

– Vi har testet systemet i temperaturer mellom minus 10 grader og + 40 grader under ulike klimatiske forhold. Vi har også framprovosert kondensering og lekkasjer i et av testrommene, sier Tor Ove Nesset.

I tillegg til avtalen med Tine, er også selskapet i ferd med å få på plass sensorene hos Forsvarsbygg.

– Å utvikle denne teknologien sammen med bedrifter har vært nøkkelen for oss. Hadde vi ikke gjort det, hadde det vært vanskelig å være der vi er i dag, sier Nesset.

Forskningssamarbeid

Sensor Innovation har inngått en forskningskontrakt med Norges forskningsråd. Denne har en verdi på 26,1 millioner kroner. En av dem som er med på forskningssamarbeidet er Sintef Byggforsk og Sintef Digital.

Sjefforsker Berit Time sier de har engasjert seg i prosjektet fordi de mener sensorene kan bli et viktig verktøy for å overvåke og få oversikt over fukttilstand i bygninger.

Her er sensoren på plass i taket hos Tine Foto: Privat

Hun sier Sintef også er svært interessert i systematikken og varslingssystemet knyttet til sensorene. Systemet er nemlig direkte knyttet opp mot håndholdte enheter, mobiler eller PC-er. Alarmen går om fuktnivået blir for høyt.

– Det er et behov for å utvikle sensorer for måling av fukt. Samtidig er det ikke bare å dytte en sensor opp i et tak. Det må være systemtenkning rundt, sier hun.

Selve teknologien som brukes i fuktsensorene fra Sensor Innovation er ikke ny. Men bruksområdet og datainnsamlingen gjør at det hele settes i en ny kontekst.

– Én ting er å gjøre dette i et forskningsprosjekt der en har kontroll på alt og kan kalibrere sensorer underveis. Men dette er noe som skal brukes kommersielt i en driftssituasjon der man blant annet er knyttet til værvarsling og andre parametere. Det er mye rundt dette som er viktig å utvikle, sier Time.

Mer forutsigbarhet

Forretningsutvikler Nesset i Sensor Innovation sier han ikke har klart å finne sensorer med «smart programvare» innen samme bruksområder. I dag har seks sensorer levert data fra et av takene til Tine siden sommeren 2019. Dette er det eneste meieriet i Tine som har slike sensorer.

– Med disse sensorene håper vi å kunne avdekke eventuelle lekkasjer tidlig. På denne måten kan vi unngå skader, sier ansvarlig for bygg og eiendom i Tine Meieriet Verdal, Erling Andersen.

Han sier sensorene kan hjelpe dem i en hektisk hverdag.

– Det er lett å hoppe over kontroll av takene når det er mye annet som skjer. Vi har ikke testet noe lignende før så dette er absolutt nybrottsarbeid, sier han.

Andersen i Tine mener slike sensorer kan gjøre vedlikeholdsarbeidet langt mer effektivt og forutsigbart enn i dag.

– Vi ønsker kontinuerlig å ha en tilstandsrapport på vår bygningsmasse, inkludert tak.

I tillegg har vi væsker som melk, lut, syre og vann som går i rør. Vi har også noen kritiske punkter vi ønsker å overvåke inne i meieriet. Disse er typisk tekniske korridorer, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Store verdier: Det er store verdier vi lagrer på anlegget til Tine i Verdal. Anlegget er blant annet Norges eneste produksjonssted for Bremykt. - Vi har verdier for mange millioner kroner på hvert eneste lager.Får vi lekkasjer på taket på bremyktlageret har vi en case, sier Erling Andersen (i midten). Ved siden av ham står Tor Ove Nesset (t.h.) og Odd Martin Trøbakk. Foto: Havard Zeiner

Flere sensorer på vei

Andersen sier de har en fortløpende plan om å montere flere sensorer på flere av takene som hører til meieriet.

Sensor Innovation er også i ferd med å utvikle sensorer som kan reagere på høye temperaturer. Slik kan en varsle brann.

Sintef arbeider nå med å vurdere hvor mange sensorer en trenger på ulike tak og ulike typer bygninger. For Tines del er det imidlertid ikke aktuelt å ha sensorovervåking på alle takflater.

– De takene vi er litt usikre på i dag bruker vi som testområde for å få resultater. Men jeg er ganske sikker på at det neste bygget vi setter opp vil ha sensorer i takkonstruksjonen, sier Andersen.

Sensor Innovation har hatt møter med forsikringsbransjen slik at de som eier bygg med sensorer kan få redusert premie.

Det mener Sintef er en god idé.

– Innen bilforsikring gir mer sikkerhetsutstyr lavere forsikring. Slik kan en tenke innen bygg også. Gjør en noe ekstra for at et bygg skal fremstå mer varig og tåle større klimabelastninger, kan dette være en måte å vise at en har bedre kontroll, sier Time.