Disse norske el-båtene skal kjempe om gull i Frankrike

Nylig presenterte 19 studenter fra marin teknikk-studiet ved NTNU i Trondheim sitt nyeste prosjekt:

To elektriske båter, som skal konkurrere i en stor student-konkurranse i Frankrike til høsten.

– Vi har jobbet med dette siden oktober 2016. Vi har stått på dag og natt for å bygge dem. Det er i hvert fall ikke mangel på stå på-vilje i dette laget, sier Heidi Røkenes (22), lagleder for NTNUs Hydrocontest Team.

Hugin og Munin

Selv om båtene kom til verden for under et halvt døgn siden, så har de allerede fått navn. Hugin og Munin er en lettvektsbåt og en tungvektsbåt, som veier henholdsvis 20 og 200 kilo hver.

Skrogene er konstruert med en klassisk sandwich-konstruksjon med en glassfiberkledd kjerne i konstruksjonsmaterialet divinycell. Enkelte kritiske områder er også forsterket med karbonfiber.

– Lettvekten er en katamaran med foiler. Hydrofoilbåter gir eksepsjonelt lite motstand i forhold til tradisjonelle båter da hele skroget løftes opp fra vannet, og den eneste motstanden vil være bølgedannelse av de tynne søylene ned til foilene, samt friksjonen på foilene, sier Røkenes.

– En av utfordringene med hydrofoilbåter er at det er vanskelig å å få til stabil flyvning, men også gode svinger uten at den mister løftkraften, så her arbeides det med å finne gode løsninger på dette, legger Røkenes til.

Storebroren er 3,10 meter lang og 1,80 meter bred.

– Det er en trimaran, et litt utradisjonelt skrog. Av forskjellige grunner, så er det ikke så mye brukt, selv om det viser seg å være en veldig godt båt. Fordelen med Trimaran er at hovedskroget er mye slankere enn et tradisjonelt monohull som sørger for mindre bølgedannelse og dermed mindre motstand, sier Røkenes, og legger til:

– Det morsomme med denne konkurransen er at det ikke er så strenge krav til utformingen, og at vi dermed kan eksperimentere litt.

Tredjeplass i fjor

Heidi Røkenes, lagleder for NTNUs Hydrocontest Team, håper at båtene kan kjempe om pallplassering. FOTO: Mats Krokstrand

Hydrocontest finner sted i Saint-Tropez i september. Der skal 29 lag fra 19 forskjellige nasjoner kjempe i tre kategorier: langdistanseløp, tungvektsklasse og lettvektsklasse.

Hvert lag får utdelt en 1400W elektrisk motor, batteri og motorkontroller av arrangøren, slik at alle lagene stiller likt på den fronten. Målet i selve konkurransen er å skape båter som kan frakte mest, kjappest og mest mulig energieffektiv. I fjor gjorde NTNU en solid innsats i Hydrocontest, og tok med seg tredjeplass i tungvektsklassen og langdistanseløpet.

– Vi håper selvfølgelig å gjøre det bedre i år. Mange av de samme studentene som var med i fjor er med i år også, så vi har en god kontinuitet i laget, sier Røkenes.

Båtene ble nylig satt i sammen, og har fortsatt ikke prøvd seg ute på vannet. Røkenes håper at det skjer så fort som mulig.

– Det må skje i mai. Konkurransen er jo i september, og det er veldig viktig å få testet i båtene så mye mulig før den tid, sier hun.