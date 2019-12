Disse mobilkameraene er best i vintermørket

Før sommeren i fjor lanserte Huawei toppmodellen P20 Pro. Den hadde tre kameraer, det største med 40 MP sensor. Dessuten hadde den AI-basert stabilisering av kameraet som selskapet utnyttet til blant annet å ta bilder i mildt sagt dårlig belysning.

Det som skjedde når man aktiverte nattmodus var at kameraet tok mange bilder med lang eksponering. Så brukte det programvare til å sette dem sammen til et bilde. Brukeren måtte være med på operasjonen ved at kameraet ba om å bli holdt i ro i noen sekunder. Resultatet var forbløffende. Vi, og andre som testet dette, hadde ikke sett noe slikt før. Bildet ble formelig løftet fram fra mørket. I løpet av sekunder så det nesten ut som det var tatt om dagen.

Men det var for halvannet år siden. Konkurrentene så øyeblikkelig hvilken kraftfull funksjon dette var og nå er ikke lenger Huawei alene om å ha slik nattmodus som i samarbeid med brukeren tar nattbilder.

Ut i natta

Vi har testet noen av nykommerne på markedet, og kan konstatere at «natt er blitt til dag». Samtidig har Huawei lansert sin nye Mate 30 Pro, som på grunn av amerikanske sanksjoner ikke får tilgang til Googles apper, på tross av at den har Android. Vi har fått låne et par eksemplarer i Norge og fått testet kameraet. Har Huawei klart å utvikle nattmodusen videre?

Svaret er ja. Denne telefonen er rett og slett best på nattfoto. Men avstanden til de andre er ikke i nærheten av hva den var. Nå er det vill kamp i nattemørket.

Tapere

Taperne i denne kampen er tradisjonelle kameraer. De har ikke sjans i havet når det blir mørkt. De prosessorene som sitter i disse er optimaliserte for å ta gode bilder under normale forhold, og de er ikke i nærheten av å være så avanserte som de multikjernetunge modellene fra Huawei, Samsung, Apple og Qualcomm. Resultatet blir altfor lang lukkertid, og om ikke kameraet står på stativ blir de både uklare og lyssvake.

Se bildekarusellen over for å sammenligne de forskjellige mobilmerkenes toppmodeller.