Norskutviklet møteromskamera kjenner igjen møtedeltagerne

Huddly er et av mange selskaper som kan føre sine røtter tilbake til videokonferanseselskapet Tandberg.

Det er fire og et halvt år siden Huddly ble startet, og selskapet har etter hvert vokst til en bedrift med 60 ansatte. I 2017 begynte de å produsere den første kameragenerasjonen hos Hadeland produkter. Det kameraet skal fortsette, men den store satsingen de siste årene har vært å bygge et intelligent kamera. Og nå har Huddly laget et nytt møteromskamera, som de mener er det fremste i sitt slag i verden.

Basisen i det lille kameraet Huddly IQ er en optisk sensor på hele 12 megapiksler og 5 mikrofoner. Det gjør at både bilde og lyd kan zoomes og fokuseres. I tillegg har det fått en videobrikke med AI-egenskaper, som åpner for å gi kameraet helt nye funksjoner.

AI-prosessor

Huddly har jobbet med AI i flere år. 30 av de 35 ingeniørene på utvikling er programvareingeniører, mens bare fem jobber med maskinvaren. Vanligvis er det omvendt i denne bransjen. En tredjedel av programvareingeniørene arbeider med maskinlæring og de fleste av de kommer fra det norske selskapet Epigram som Huddly kjøpte i fjor høst. De hadde opparbeidet seg kompetanse på visuell klassifisering gjennom maskinlæring. Det brukte de blant annet til å sortere bilskader og dyr i villmarken. Den kompetansen blir nå forvaltet for å utvikle kunstig intelligens til bruk i møterommene med Huddlys kameraer,

Både global kommersiell sjef, Lars Rønning, og teknisk direktør i Huddly, Vegard Hammer har bakgrunn fra Tandberg og Cisco. Foto: Odd R. Valmot

Satsingen på AI, og kompetansen på avansert bruk av video, har gitt selskapet tilgang til Intels nye videobrikke, Movidius MyriadX, med det de kaller dyp maskinlæring. Brikken yter hele 4 teraflops i sekundet og kan omtales som enten en NPU, Neural Processing Unit, eller mer spesifikt her, en VPU Video Processing Unit.

Den var egentlig tiltenkt å sitte i stadig mer intelligente droner, men passer perfekt for Huddly. Selskapet satser hardt på AI og maskinlæring på dette området og ambisjonen er intet mindre enn å bli ledende i verden.

En bildesensor på 12 megapiksler titter ut gjennom vidvinkellinsen og får med seg alle som sitter i møterommet. Foto: Huddly

– Med denne brikken har vi bygget elektronikk inn i kameraet som gjør at det kan ting vi kanskje ikke forbinder med slike kameraer. For det første kjenner kameraet igjen mennesker i møtene og ser hvor de sitter rundt bordet. Det betyr at det selv kan stille inn bildet slik at det omfatter alle i rommet. For å få lære opp programvaren i kameraet har det blitt matet med en million bilder av mennesker i ulike positurer. Det gjør at kameraet skjønner hva som er interessant i det 150 grader diagonale og høyoppløste bildet det fanger inn, og kan hente ut og forstørre opp utsnittet hvor det er mennesker, sier han.

De fem mikrofonene som sitter i kameraet, kan fokusere på lyden ved å bruke såkalt stråleforming. Det er nok for å skape god lyd fra et mindre møterom uten å måtte ty til ekstra mikrofoner på møtebordet. Mikrofonene klarer seg alene i rom som er opptil 10 meter lange. De 12 millioner pikslene i bildebrikken gjør det mulig å beholde svært høy oppløsning i bildet selv om kameraet zoomer inn opptil 3,5 ganger.

Sender kamera i bane rundt jorda: Skal hjelpe laks å unngå alger (TU Ekstra)

Intelligent kamera

– Vi har bygget et veldig spesielt videokonferansekamera. Det er programvarebasert. Det betyr selvfølgelig ikke at vi ikke har maskinvare. Men selve operativsystemet, og måten det brukes på, er programvarebasert. Det gjør at vi kan utvikle plattformen over tid, gjøre den bedre og tilføre funksjonalitet, ikke ulikt en mobiltelefon, sier Teknisk direktør i Huddly, Vegard Hammer, som har fartstid fra Tandberg tilbake til 2000.

– En ekstra fordel med et programvaredefinert kamera er det det vil vare mye lenger. Vi kan tilføre nye egenskaper gjennom oppgraderinger i mange år framover, så lenge maskinvaren holder mål, sier han.

Intelligensen i Huddlys nye kamera gjør at det kan brukes til mer enn å filme mennesker.

Ikke minst på det feltet som kalles Facility management, en slags datadrevet styring av vaktmestertjenester. Slike systemer sørger for alt fra rombruk til renhold og ventilasjon og energibruk, og kan tilby all slags statistikk.

– Kameraet kan si fra om stolene står der de skal være, om tavlen trenger å vaskes, om søppel må tømmes, og ikke minst ha kontroll på bruken av rommene. For eksempel kan slike systemer se om man disponerer rommene riktig etter størrelsen. Brukes et rom stort sett av få deltakere, kan systemet oppdage det og hjelpe til med å omdisponere møterombruken. Slikt kan slå ut på husleia også, sier Hammer.

Et oppsett med PC, TV og Huddlys IQ-kamera, som skimtes under 65-tommeren, gjør det mulig å arrangere en profesjonell videokonferanse uten dyrt utstyr. Foto: Odd R. Valmot

Små møterom

Huddly har ikke tenkt å gå løs på de største møterommene, men små og mellomstore møterom som er opptil 5 meter dype. De er det rundt 40 millioner av i verden, og antallet øker raskt etter hvert som det blir enklere og billigere å holde slike møter.

– Det er bare rundt to prosent av verdens møterom som er utstyrt med slike kameraer, så markedet er enormt, sier Huddlys kommersielle sjef, Lars Rønning - også han med lang fartstid i Tandberg.

IQ-kameraet fikk nylig utmerkelsen Doga-merket for design og arkitektur, for designet sitt og funksjonaliteten. Foto: Huddly

Det er mange grunner til at Huddly nå har fått en unik posisjon i dette markedet, peker han på. Det nye ameraet koster 8500 kroner. I tillegg trenger man bare en stor TV og en PC for å ha videokonferanse. Det er veldig billig i forhold til det som har vært vanlig.

– Men den viktigste grunnen til at vi lykkes så godt er at Google nå bruker vårt kamera i sin videokonferanseløsning. På kort tid har det blitt en stor del av salget vårt. Google utnytter intelligensen i kameraet og bruker informasjonen fra det i sin kalenderprogramvare, sier Hammer.

Unik kompetanse

– Den gjengen med folk vi har samlet, er unik i verden. Her i Oslo, som i vår bransje omtales som Video Valley, sitter den største konsentrasjonen av mennesker i verden med kompetanse på bilde og lydkvalitet på videokonferanse. Det er arven etter Tandberg, sier Hammer, som mener at de nå har mellom to og tre års forsprang på konkurrentene.

Det er ikke lett å skifte fra en maskinvarefokusert kameraplattform, som har vært måten å lage slike kameraer på til nå, til en som er programvaredrevet.

– Mens vårt kamera selv finner ut hvor personene sitter i rommet, og zoomer inn, så må konkurrentene bruke fjernkontrollen. Det er ikke særlig brukervennlig i sammenlikning, sier Rønning.

Og i stedet for at møtedeltagerne skriver ned informasjon fra flippovere eller møteromstavler kan kameraet gjenkjenne dem, og ta bilder som behandles og sendes til deltakerne.

– Dette kan vi gjøre fordi kameraet forstår hva som skal fotograferes på denne måten. En slik funksjon sparer mye tid, og kan også spare penger. En moderne digital møteromstavle er ganske kostbar. Med vår løsning oppnår man det samme med en flippover uten at det koster ekstra, sier Rønning.

Strategisk

I tillegg til Google har nå verdens største selskap for innredning av møterom, Crestron, inngått en avtale med Huddly om å bruke det nye IQ-kameraet i sine systemer. Det er en særdeles interessant partner fordi de er basert på Microsofts plattform.

– Vi vil svært gjerne gjenta det vi har gjort med Google sammen med Microsoft. De er veldig mye større i dette markedet enn Google, sier Rønning.

– Både Google og Microsoft ser på kameraet som en IoT-enhet som de kan utnytte til effektivisering av møterommene. Skyprogramvarene deres kan styre energibruken ved at den starter ventilasjon og belysning i rommene når det kommer noen inn, sier Hammer.

Han peker på at kameraet føyer seg godt inn i trenden fra sky til kant – fra Cloud til Edge. Kameraet har nok intelligens til å handle på egenhånd. Ikke alt trenger å dyttes opp til nettskyen for å bli prosessert.

– Vi er veldig oppmerksomme på denne utviklingen, og har lagt oss i forkant. Bare den informasjonen som trengs i nettskyen blir levert dit. Ellers tar den lokale programvaren godt hjulpet av AI-prosessoren seg av de nødvendige avgjørelsene, sier Hammer.

Prøves ut i Canada: Her testes den norske sykehussenga ikke engang helseministeren har fått se (TU Ekstra)

Skal tredoble

Som de fleste selskaper i vekstfasen går det mer til ansettelser og investeringer enn det inntektene dekker i starten. Men ifølge Rønning går salget strykende og de har ambisjoner om å tredoble det i inneværende år. Klarer de det de gå med overskudd. Det gleder sikkert også elektronikkprodusenten Hapro på Hadeland som produserer både det gamle og det nye kameraet for Huddly.

Selskapet skal også ansette flere og det er fremfor alt de med mastergrad fra NTNU og IFI de vil ha tak i.