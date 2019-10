Disse har søkt på jobben som NTNU-rektor

Konstituert rektor ved NTNU Anne Borg er blant søkerne til stillingen.

Borg har vært prorektor for utdanning ved NTNU siden 2017, og har også vært dekan ved fakultet for naturvitenskap. Fra 2005 - 2017 var hun prodekan for utdanning.

Anne Borg, konstituert rektor ved NTNU. Foto: Thor Nielsen/NTNU

Borg er professor i material- og faststoff-fysikk og æresdoktor ved Lunds universitet.

Hun er utdannet sivilingeniør i teknisk fysikk og har sin doktorgrad i fysikk fra NTH.

I tillegg er det to universitetsrektorer på søkerlisten:

Rektor ved Aalborg Universitet Per Michael Johansen er en dansk ingeniør og fysiker.

Rektor ved Universitetet i Bergen Dag Rune Olsen er en norsk kreftforsker og professor i biomedisinsk fysikk ved Universitetet i Bergen.

Forrige NTNU-rektor Gunnar Bovim gikk av med umiddelbar virkning i august i år. Bakgrunnen var forholdet til campus-sjef Merete Kvidal.

Til TU sa Bovim at avgangen også skyldtes at han hadde vært toppleder lenge.

– Jeg har kommet til at totalvurderingen er at det er best at jeg slutter. Det kommer på toppen av en vurdering av at jeg vært toppleder i 20 år, og det er en tid for alt, sier Bovim.