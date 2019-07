Dispensasjon er i boks: Omstridt skibakke åpner i oktober

Ski-entusiaster kan krysse av 4.oktober av i kalenderen. Den dagen forventer Amager Bakke å åpne sin 1000 kvadratmeter store skibakke på taket av det nye store forbrenningsanlegget.

Skibakken har kostet omkring 90 millioner kroner, og skulle egentlig ha vært åpnet allerede i 2017, men har blitt utsatt i flere omganger – senest i mai – da danske Ingeniøren kunne fortelle at Amager Bakke ikke hadde fått den nødvendige dispensasjonen fra Arbeidstilsynet til å la skiløpere kjøre over forbrenningsanleggets store kjeler.

Den tillatelsen har Amager Bakke nå fått, og derfor tør de nå atter en gang å sette dato for en reell åpning av skibakken.

«Bygget er stort sett ferdig, og før det kan åpnes for skiløpere mangler det bare en gjennomføring av en liten rekke tester på energianlegget og takflaten, samt innsamling av dokumentasjon som sikrer at ferdsel på takparken foregår etter forskriftene. Når disse to punktene er oppfylt, kan den endelige brukstillatelsen fra myndighetene innhentes og Amager Bakke kan åpne», skriver Amager Bakke i en pressemelding.

Sakens kjerne handler om at Arbejdstilsynet i utgangspunktet ikke tillater at kjelerom er plassert over eller under rom hvor personer ofte oppholder seg. Dette skyldes den – svært lille – teoretiske risikoen for at skiløpere blir kokt ihjel hvis en ulykke skulle inntreffe.

Nå har Amager Bakke fått godkjennelse til å la skiløperne ferdes over forbrenningsanlegget.

– Vi har gjennomført et stort prosjekt hvor vi blant annet har installert en rekke store vanntanker for å være helt sikre på å vi kan slukke flammene på risten hvis det blir absolutt nødvendig. Vi har også innført en masse andre sikkerhetsforanstaltninger, slik at vi med usvikelig sikkerhet kan si at vi har verdens absolutt best sikrede avfallsenergianlegg, sier direktør Jacob Simonsen hos ARC (Amager Ressource Center, tidligere Amagerforbrendingen).

ARC er byggherre for selve avfallsforbrenningen Amager Bakke, og stiller takflaten sin til disposisjon for Fonden Amager Bakke som oppfører rekreasjonsanlegget. Fondet har valgt sin operatør, Copenhill A/S, til å drifte området.

Mangler fremdeles en rekke tillatelser

Løypa blir på totalt 450 meter – fra en svart løype med nesten 45 graders helning i toppen, til noe som mest minner om en isete, underlig preparert barnebakke i bunnen. Alt dette er forbundet av fire skitrekk.

Selv om den viktige dispensasjonen fra Arbejdstilsynet nå er i boks, er veien fram til åpningen ikke helt uten hindre.

– Vi mangler fremdeles en godkjennelse av skitrekket, og i tillegg mangler det et par andre mindre godkjenninger. Arbejdstilsynets dispensasjon har blitt gitt under forutsetning at vi får alle andre myndighetsgodkjennelser på plass, og det jobber vi intensivt med nå, sier Jakob Simonsen.

Skitrekket skal godkjennes i henhold til EUs såkalte taubane-direktiv. Siden det slett ikke er hver dag det godkjennes skitrekk i Danmark, er tillatelsen ikke helt enkel å ordne. Skibakken mangler også å bli godkjent av politiet som en forlystelse i henhold til EUs fornøyelsesdirektiv.

Når alle de spesifikke tillatelsene er i boks, kan Amager Bakke deretter endelig søke om en samlet brukstillatelse

Er dere sikre på at skiløperne kan krysse av 4. oktober i kalenderen, og stole på at dere åpner?

– Vi krysser fingrene og gjør alt det vi kan. Vi mener at det er en realistisk dato, men det er ikke bare opp til oss. Vi er også avhengige av andre aktører. Men vi jobber målrettet mot at alle brikkene skal falle sammen, sier Jakob Simonsen.