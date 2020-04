Direkte kl. 12: Regjeringen legger fram den nye langtidsplanen for Forsvaret

Klokka 12.00 fredag skal regjeringen presentere den nye langtidsplanen for Forsvaret som nå legges fram for Stortinget.

Arbeidet med ny langtidsplan for forsvarssektoren (2021–2024) startet i 2018. Først med forskningsbaserte innspill til grunnlagsarbeidet fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), som blant annet resulterte i rapporten«Hvordan skape økonomisk handlingsrom i den nye langtidsplanen?».

Forsvarssjefens innspill, det vil si hans fagmilitære råd (FMR), ble overlevert forsvarsministeren i oktober i fjor.

Forsvarssjefen understreket at Norge behøver et sterkt forsvar som kan avskrekke, men også berolige og stabilisere sikkerhetssituasjonen i våre nærområder. Det vil kreve en betydelig styrking både på land og til sjøs.

Selv om politikerne kun bevilger penger nok til forsvarssjefens laveste ambisjonsnivå, betyr det blant annet to nye fregatter, en ny mekanisert bataljon, mer langtrekkende luftvern, 18 nye middelstunge transporthelikoptre og flere fast ansatte og vernepliktige.

Forsvarssjefens førstevalg, og altså hans anbefaling, innebærer i tillegg å øke antall fregatter til totalt åtte, en ekstra ubåt i 212CD-klassen, to ekstra havgående, helikopterbærende kystvaktfartøy, ytterligere ti maritime helikoptre til Kystvakten, et ekstra C-130J transportfly, et ekstra P-8 Poseidon overvåkingsfly, flere timer til A330 MRTT tankfly, samt fire AW101 i kampversjon (csar).

