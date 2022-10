Digitalt signalsystem vil gjøre T-banen mye mer effektiv

At jernbanen skal få et moderne signalsystem, er godt kjent. Men det skal fortsatt gå noen år før alt er på plass. Sporveien i Oslo investerer også i et nytt signalsystem for T-banen; CBTC - Communication Based Train Control.

Innføringen av kommunikasjonsbasert togstyring, som det heter på norsk, vil være en revolusjon på mange områder. Kanskje først og fremst for økt kapasitet, som sårt trengs. Skal det bli mindre biltrafikk, må T-banen øke kapasiteten. For det blir neppe noen ny tunnel under Oslo med det første.

I dag klarer man å få mellom 28 og 32 togsett gjennom tunnelen per time. Det er for lite. Men med CBTC kan dette økes til 36 og kanskje helt opp til 40 per time.

Effektiviseringen ligger i at det nye signalsystemet vil vite eksakt hvor alle togsettene er, og det vil overta styringen fra dagens manuelt styrte sett. På den måten kan systemet styre togene optimalt, slik at de havner helt perfekt i kø etter hverandre når de kommer inn i den mest belastede delen av tunnelen under Oslo.

Siden systemet vet alt om plassering av togsettene, vil passasjerene få vite akkurat når deres tog kommer. Togsettene vil heller ikke lenger bli stående og vente på grønt lys. I stedet reguleres hastigheten inn mot tunnelen slik at flettingen blir optimal,

I dag snakker vi med Siemens' leder for signalsystemer, Frank Olaf Holter. Han gleder seg over kontrakten de har fått med Sporveien, som er på 270 millioner euro. Sporveiens totale styringsramme for hele prosjektet er på 5,4 milliarder kroner.

