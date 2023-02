Tusenvis av konteinere står rundt om i landet der hvor vi tømmer avfall. Kommuner og innsamlingsselskaper har et svare strev med å finne ut hvor mye det er i dem – og ikke minst hvor de er. Eller: Hadde er vel kanskje et bedre verb i dag. For Selskapet REEN overvåker nå 55.000 konteinere i Norge og noen andre land. De kan avgjøre hvor konteinerne er, og hvis det er snakk om lukkede søppelkonteinere, kan de også si noe om fyllingsgraden. Søpla blir sett.

– Nå er det ikke noe sted man kan gjemme seg, ler administrerende direktør Nora Sørsdahl i REEN, som vi snakker med i dagens podkast.

Mange hyttekommuner må regelmessig tømme konteinerne i hyttefeltene. Det gjør de uansett om det trengs eller ikke. Ved å la en ultralydsensor sjekke fyllingsgraden og rapportere det til kommunen via REENs skytjeneste, kan de digitalisere hele logistikken. Systemet kan til og med utarbeide en optimal kjørerute hvor bare de konteinerne som må tømmes, skiftes ut.

Det sier seg selv at besparelsen er veldig stor når tomkjøring kan unngås. I ett tilfelle har man kunnet redusere antallet søppelbiler fra 70 til 30 – uten at det har gått ut over tilgjengeligheten til dem som bruker konteinerne. Færre biler på veien gir bedre miljø, men systemet kan går dypere enn det. Det kan settes krav til kjørerutene, slik at man for eksempel ikke tømmer søppel på skoler i skoletiden.

– Viktigst at alt er at man kan kjøre sikkert, sier Sørsdahl.

At dette har blitt populært, er ikke så rart. I år er målet å doble omsetningen, forteller hun.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.