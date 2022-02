Digitale tvillinger befolker industrien

Det finnes mange definisjoner av digitale tvillinger. Ofte tenker man på modeller av noe som allerede er laget, men Technia er opptatt av å lage tvillinger av ting som ennå ikke finnes, forteller teknisk direktør Johannes Storvik.

– Det handler veldig mye om på et så tidlig tidspunkt som mulig å forstå hvordan produktet kommer til å bli til slutt – og at man raskt kan vurdere alternativer, sier han.

Digitale tvillinger har vært et uttrykk i mange år. Dette er teknologi som kan ses på som en videreføring av det man før kalte CAD-CAM og andre tilgrensende teknologier, som lifecycle management.

Men i motsetning til alle de gamle teknologiene, som hver hadde sine egne navneforkortelser, har begrepet digital tvilling etablert en felles forståelse. Slikt virker drivende på teknologi og på standardisering, og etter en stund øker farten på utvikling.

I dag lages svært mange fysiske produkter basert på sin digitale tvilling. Her ligger alt av konstruksjonsdetaljer, dokumenter og innhold knyttet til produktet. En slik komplett modell gjør det mulig å ta tidligere beslutninger og utnytte egenskapene på en lang rekke nye måter. Gevinster som kortere utviklingstid, mindre feil og bedre fysiske produkter er noen av fordelene, men også at tvillingen samler all informasjon på en enhetlig måte til produktet en gang skal gjenvinnes.

En forutsetning for at teknologien rundt digitale tvillinger har vokst fram så raskt, er tilgangen på skybasert prosessorkraft. Det er i dag mye billigere å jobbe med komplekse modeller enn noen gang før. Men det krever også innsats fra industrien. De må være villige til å slippe sin tilvante dokumentorienterte arbeidsflyt og ta skrittet over i den nye verdenen.

I dag snakker vi med teknisk direktør Johannes Storvik i Technia – som blant annet påpeker at man på denne måten trenger færre fysiske prototyper og sparer veldig mye tid.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

