Diesel-salget har steget 40 prosent på ni år

Salget av diesel i Norge har økt med 40 prosent siden 2009, to år etter at betydelige avgiftsletter for diesel ble innført av den da rødgrønne regjeringen.

I 2006 la daværende finansminister Kristin Halvorsen (SV) fram et statsbudsjett med betydelig avgiftsendring for diesel, skriver Dagsavisen.

Avgiftsendringen har bidratt til en vekst i dieselbil-salget, som igjen har gitt en vekst i dieselsalget fra pumpa. Fra 2007 til 2012 var 70 prosent av solgte nybiler dieseldrevne. I 2009 ble det solgt 1,7 milliarder liter diesel fra Norges bensinstasjoner. I 2017 var tallet 2,4 milliarder, ifølge SSB.

Halvorsen er i dag direktør ved CICERO Senter for klimaforskning. Hun sier de kjente til dieselproblematikken allerede i 2006, spesielt til at NOx og partikkelutslipp er farlige.

– Og derfor var vi tydelige på å si at vi ville følge med på utviklingen og ta grep dersom lokale utslipp gikk opp, sier Halvorsen, som erkjenner at regjeringen feilvurderte effekten avgiften ville få på salget av dieselbiler.

– Sett i etterkant undervurderte vi veksten i dieselbilsalget. Vi burde raskere og kraftigere økt avgiftene for lokale utslipp for nye biler, sier hun.

Det kan imidlertid se ut til at dieseltoppen er passert. I 2016 ble det nemlig solgt over tre milliarder liter avgiftspliktig diesel, 0,6 milliarder mer enn i fjor.