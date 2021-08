DHL har bestilt tolv helelektriske godsfly

DHL Express, et av verdens største logistikkselskaper, annonserte denne uken at de har bestilt tolv helelektriske fly fra flyprodusenten Eviaton.

– Vi tror på en fremtid med nullutslippslogistikk, sier John Pearson, administrerende direktør i DHL Express, i en pressemelding.

Alice eCargo med rekkevidde på 815 km

Flyet heter Alice eCargo og produseres av Seattle-baserte Eviaton. Alice eCargo er et redesign av Eviations passasjerfly Alice og skal gi plass til gods og varer i stedet for mennesker.

Det helelektriske godsflyet skal bære 1200 kilo og har en rekkevidde på 815 kilometer. Illustrasjon: DHL Express

Eviaton forventer å gjennomføre første flytur med Alice senere i år og å levere Alice eCargo til DHL Express i løpet av 2024.

Alice eCargo skal kunne manøvreres av én pilot og vil bære 1200 kilo. Det vil ha en maksimal rekkevidde på opptil 815 kilometer, lit mindre enn Oslo-Trondheim-Oslo, og ha en marsjfart på 400 kilometer i timen.

Det vil ta 30 minutter eller mindre å lade flyet per flytime. Strømmen lagres i et 820 kWh litium-ion-batterisystem som veier 3720 kilo. Planen er at godsflyet skal lades under lasting og lossing for å sikre mest mulig effektive fly.