Dette selskapet vokser raskest i Teknologi-Norge

Pixii ble nylig kåret til Norges raskest voksende teknologiselskap. Fra starten i 2019 har selskapet nå nådd 169 millioner kroner i omsetning (2022), ifølge den årlige kåringen til Deloitte, som i 20 år har kåret Norges raskest voksende bedrift innen teknologi, media og telekommunikasjon (TMT). Ifølge Finansavisen har ingen selskaper tidligere vokst like raskt i Deloittes kartlegging. For de som liker prosentregning: Pixii har vokst formidable 10.200 prosent fra 2019 til 2022.

Som om ikke den rekordhøye veksten er nok, er selskapet også lønnsomt, noe som slett ikke er vanlig i den fasen selskapet befinner seg i.

En superhot nisje

Pixii satser på kraftelektronikk for lagring av elektrisk energi i batterier. Det er ikke et batteriselskap, men satser på utvikling av en strømomformer som på en smart måte styrer og kontrollerer når, hvor mye og hvilke vei «strømmen går». Det å håndtere denne kompleksiteten er Pixiis nisje. Som mange av våre lesere og lyttere har forstått, hentes for eksempel strømmen som vekselstrøm fra nettet og lagres som likestrøm i batteribanken.

Pixiis produkter treffer et superhot segment i tiden. Energilagring er rett og slett en attraktiv og viktig brikke i vår elektrifiserte verden. Smart energilagring er løsningen for å få lagret (overskudds)strøm når solen skinner eller når vinden blåser. Eller når prisene er lave.

Kristiansand, Oslo, Drammen og verden

Og verden er da også Pixiis lekegrind. For i motsetning til mange (ikke alle) andre norske tidligfaseselskaper er Pixiis vekst i høy grad basert på verdensmarkedet. Et eksempel på det er leveransen av et system for «nabolagsbatterier» i Melbourne i Australia – en kontrakt som ble inngått allerede for to år siden. Når solen skinner, lagres strøm fra solkraft, som kan leveres tilbake når det er behov for det. En løsning verden utvilsomt kommer til å ønske seg mer av.

Pixii ble etablert på kompetanse fra elektronikkbedriften Eltek, som ble solgt til taiwanesiske Delta Electronics i 2015. Hovedkontoret til Pixii er i Kristiansand, men med norske kontorer også i Oslo og Drammen. Men som vi skjønner er det de internasjonale kontorene og aktivitetene som nå virkelig står for veksten.

Nå med hjemmeløsning

I løpet av få uker vil Pixii også lansere en løsning for hjemmet. Også Pixii Home vil først bli lansert i utlandet, nærmere bestemt i Sverige. For de som er ekstra interessert, kan vi melde at et ferdig installert hjemmeanlegg vil koste fra i overkant av hundre tusen kroner. Installasjonen vil være modulbasert og kunne lagre fra 5 til 20 kWt.

I podkasten møter du Pixiis administrerende direktør Kenneth Bodahl, som selv har bodd mange år ute i det som nå er selskapets hovedmarked. Hør ham fortelle om hva han ser i krystallkula og hvordan de tenker om veien videre.

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

NB: Denne episoden er spilt inn med et live pizzaspisende publikum under et «AfterTech»-arrangement i regi av Næringsforeningen i Drammensregionen.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.