Et samlet Storting stilte seg i høst bak et forslag om å teste hydrogentog på Nordlandsbanen, Raumabanen eller Rørosbanen. Målet er å få bort de 100.000 tonnene med CO 2 -utslipp som jernbanedriften fører til hvert år. Dette er ikke et såkalt teknologinøytralt ønske. De vil at det skal testes ut elektriske tog som får strøm fra hydrogen via brenselceller.