Longyearbyen: Det nærmer seg slutten av turistsesongen på Svalbard, men på den særegne hybridkatamaranen MS Bard er det fortsatt fullt trøkk. Ferden går fra Longyearbyen til det forlatte russiske gruvesamfunnet Pyramiden, og kortere kveldsturer i Isfjorden. Med koronakapasitet på 73 passasjerer har det blitt flere fulle turer i den aller første sesongen på Svalbard.

Det 24 meter lange fartøyet kan gå i opptil åtte timer på elektrisitet, men på transportstrekningene over Isfjorden går den gjerne på diesel for å øke rekkevidden. Den kan når som helst skru av dieselmotorene og gå på strøm, ved isbreene og når det dukker opp spennende dyreliv på veien. Det har vært mye å se av både hvaler, fugler og isbjørn denne sommeren.

Unik opplevelse

– Dette har ikke folk opplevd før. Det er en helt annen opplevelse, sier kaptein Olav Martinsen på MS Bard.

TU har fått bli med på en liten kveldstur fra Longyearbyen, i solnedgangen forbi fuglefjellene og den forlatte russiske bosetningen Grumantbyen. Hele turen går på elektrisk drift, og vi hører bare lydene av sjøsprøyt, vind og noen begeistrede turister.

Hybridskipet Bard på Svalbard på vei over Isfjorden på Svalbard. Foto: Eirik Helland Urke

Sjøen er rolig denne dagen, og med de spesialkonstruerte foilene merker vi knapt en dønning på turen. Foilene er konstruert av det norske gründerselskapet Wavefoil, og er en av detaljene som skiller MS Bard fra søsterskipet MS Brim.

Første elektriske

MS Bard er den første turistbåten på Svalbard som kan gå på elektrisitet, og også den første som er sertifisert etter den såkalt Polarkoden for trygg ferdsel i arktiske farvann. På vei ut i fjorden viser guiden Bettina Fredriksdóttir og lettmatros Stian Danielsen med innlevelse og humør hvordan overlevingsdraktene fungerer, og hva man gjør hvis noen faller over bord.

Guiden Bettina Fredriksdóttir forteller hvordan overlevingsdraktene skal tas på. Foto: Eirik Helland Urke

Turistgruppa denne dagen har fått servert et brett med ost og spekemat, og skipet er bygget slik at alle har god utsikt til fuglefjellet og den lave kveldssola. Stemningen er upåklagelig. Skipet serverer sågar sitt eget øl med skipets navn, et wit-øl fra Oslo-bryggeriet Beer Flag.

Det er den stille opplevelsen og gode utsikten som først og fremst frister publikum til utfluktene med MS Bard. Opprinnelig skulle også det miljøvennlige aspektet ved elektrisk strømdrift være en viktig faktor, men det er vanskelig å komme forbi at strømmen de lader med er produsert med kullkraft fra Longyearbyen. Planen var å få på plass egen infrastruktur med fornybar strøm fra vind eller sol, men dette lot seg ikke løse på kort sikt.

MS Bard legger til kai bare noen hundre meter fra kullkraftverket i Longyearbyen, der strømmen kommer fra. Lettmatros Stian Danielsen fortøyer skipet. Foto: Eirik Helland Urke

Venter på fornybar energi

Kaptein Olav Martinsen har bare ventet på at vi skulle nevne det.

– Vi skjønte jo at hele gimmicken med elektrisk båt forsvant litt da vi måtte ta til takke med kullkraft. Planen da vi kom hit var fornybar, ren energi. Men så langt har man ikke kommet på Svalbard, og det ser ut til å ta tid å komme dit vi vil. Det er trasig, sier kaptein Olav Martinsen på MS Bard.

Den unge finnmarkingen begynte sin karriere i ambulansebåt på Lopphavet, før han fortsatte til marinen, skoleskip og diverse andre farkoster. Han fikk være med på Brim Explorer fra begynnelsen, noe som har gitt ham helt unike erfaringer.

– Det som tok meg aller mest, var at dette er en ny form for teknologi. Og et stort pluss at det er grønn teknologi. Man må utnytte den og tenke helt annerledes. Det er bare å hive seg ut i det, sier Olav Martinsen til TU.

Kaptein Olav Martinsen på MS Bard. Foto: Eirik Helland Urke

Martinsen tror at man med inntoget av elektriske skip får en ny generasjon med unike navigatører, som tenker annerledes for å utnytte de nye mulighetene og begrensningene. Det handler for eksempel om å forstå kapasiteten til batteribanken, utnytte tidevannet og optimalisere energibruken på turen.

MS Bard er den andre båten fra Brim Explorer, der den første rett og slett heter MS Brim. De ser ganske like ut fra utsiden, mens det er gjort en del endringer på den siste båten. I mars begynte det å brenne i batterirommet på Brim, noe som førte til flere pålegg for søsterskipet. I tillegg er det altså gjort endringer i tråd med Polarkoden for å ferdes på Svalbard.

Batterirommet på styrbord side av MS Bard. Foto: Eirik Helland Urke

Dobbelt system

Om bord på MS Bard får vi en liten omvisning i maskinrommet og batterirommet på styrbord side. Den elektriske motoren tar nesten overraskende liten plass i rommet. Konstruksjonen med to identiske oppsett er et prinsipp som følger med helt til navigatøren på broa.

– Her splittes systemet i to, og man må nesten dele hodet litt i to også. Ror og propell på hver side styres individuelt. Det er en fantastisk manøveregenskap hvis du forstår å bruke det. Det gir blant annet mye mer kontroll ved kaia, vi kan gå mer eller mindre sidelengs, forklarer kaptein Olav Martinsen.

Kaptein Olav Martinsen viser fram noen av instrumentene på broa. Foto: Eirik Helland Urke

På broa får vi se moderne paneler og styringssystemer som holder orden på farkosten. Med doble kart legger de opp ruta på den ene skjermen og navigerer på den andre. Et EMS-panel (Energy Management System) holder orden på alle systemene, batteripakkene, hvor strømmen går og de forskjellige hybrid-modusene. Alle systemene består av et a-system og et b-system, som stresstestes jevnlig.

Lærer ikke på skolen

– Brim var mye å sette seg inn i. Her på Bard er det enda mer avansert, det var nesten overveldende å sette seg inn i. Man lærer ikke dette her på skolene. Men man får jo dreisen på det, forteller kaptein Martinsen med et smil.

Maskinist Sebastian Aarsheim plugger inn strømmen fra land. Foto: Eirik Helland Urke

Batteripakkene på totalt 800 kWh gjør skipet i stand til å seile åtte timer elektrisk i 5 knop. Vår lille kveldstur er over etter et par timer, og idet vi siger inn igjen til Longyearbyen er det på tide å lade opp båten etter en langt dags aktiviteter.

Så snart vi kommer til kai, henter maskinist Sebastian Aarsheim strømkabelen på kaia og plugger den inn for nattas ladeøkt. Landstrømmen er satt opp spesielt av Longyearbyen havn for MS Bard, og lader jevnt på 50 kW. Systemene skal tåle mer, men dette fungerer helt perfekt for å få en nyladet båt til neste dag.

Båtene fra Brim Explorer driver i praksis en helårsoperasjon. Mannskapet går i skift på fire uker mens de er på Svalbard, en sesong som varer ut oktober. Da er det også slutt på sola, og det er på tide å sette fart mot fastlandet og Tromsø.