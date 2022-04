I 2020 ble det produsert 93 millioner tonn egg verden rundt, melder Food and Agriculture Organization (FAO) i FN. Et egg veier i snitt 63 gram, det betyr at vi spiste ca. 1.476.190.476.190 egg, eller 1,4 billioner egg. (NB, merk at på engelsk er en billion 109, altså en milliard, på norsk er billion 1012.)