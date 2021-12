Dette er det nærmeste du kommer én ladebrikke for all hurtiglading

Drømmen om å bruke en RFID-brikke man kanskje allerede har for lading hos alle operatørene ble knust i forrige artikkel. Seks av de ti aktørene vi har undersøkt sperrer for slik bruk.

Det nærmeste vi kommer er å få tak i en brikke fra en av operatørenes samarbeidspartnere, for de tilbyr egne brikker som kan registreres hos de aller fleste operatørene.

Norsk elbilforening var pioneren her, de har sendt ut ladebrikker til sine medlemmer siden 2014.

I praksis administreres løsningen ved at partnerne sender lister med numre på RFID-brikker som ladeaktørene forhåndsgodkjenner i lange lister. Alle andre brikker avvises hos aktørene som har valgt å lukke sine systemer.

Petter Haugneland er nestleder i Norsk elbilforening, som nå teller 38 ansatte. Haugneland forteller at hurtiglading er et relativt nytt marked, og at aktørene har jobbet på hver sin kant.

– Vi så at behovet for en samlet løsning presset seg fram. Elbilforeningen ønsker å gjøre det enklest mulig å eie en elbil. Derfor sender vi ut en ladebrikke som fungerer hos nær alle operatører, sier Haugneland.

Medlemsgode

Brikken sendes ut når man melder seg inn i foreningen med 38 ansatte. Medlemskapet koster 495 kroner i året, men enkelte bilimportører gir deg det første året gratis eller til rabattert pris når du kjøper elbil av dem.

– Men man må altså melde seg inn i elbilforeningen for å få brikken, selv om teknologien er den samme som sitter i en brikke du kanskje allerede har på adgangskortet ditt eller kan kjøpe på den lokale elektrobutikken. Ser dere at denne medlemsgoden støtter opp om et system som kompliserer og fordyrer, stikk i strid med deres intensjon?

­­– Elbilforeningens ladebrikke er bare en av flere medlemsfordeler. Vi gir også hjelp og råd om elbil og lading, noe det er stort behov for, særlig blant nye elbilister. Vi jobber for at det skal bli enklere å lade for alle med elbil og det er våre medlemmer som er med på å finansiere dette arbeidet, sier Haugneland.

Mange samarbeidspartnere

Ladeaktørens Mers samarbeidspartnerne for ladebrikker er Bertel O. Steen (BOS), Elbilforeningen, Hyundai, Møller Mobility Group (MMG) og NAF. Disse har også avtaler med de fleste andre ladeoperatørene.

BOS deler ut brikkene til sine kunder, det samme gjør MMG. NAF gir brikken til sine medlemmer.

Det er likevel ikke slik at samarbeidspartnernes brikker kan registreres hos alle ladeoperatørene vi har undersøkt. Circle K og E.On bruker samme websystem, så man kan kun registrere ladebrikken sin hos én av dem.

Via roaming skal du kunne lade hos begge operatørene hvis du er registrert hos én av dem, men da vil du ikke nødvendigvis få de samme prisene som registrerte kunder. Det samme er tilfellet med Fortum og Kople, som også bruker samme kundesystem.

Vi kan vel trygt si at systemet som helhet er lite brukervennlig.

Laget system i systemet

Hyundais brikke er koplet mot en egen app som gir tilgang til et ladeunivers med egne roamingavtaler og priser, forteller pressesjef i Hyundai Norge, Øyvind Knudsen. Dette er altså et system i systemet, laget for å bedre brukervennligheten. Siden starten i 2020 har nettverket utviklet seg, og i dag er det kun Circle K og Kople av de store nettverkene som mangler, forteller Knudsen.

Brukeren kan her velge å abonnere på ulike ladeabonnement med noe rabatterte priser hos enkelte av ladeoperatørene. Kunder som kjøper Ioniq 5 får også subsidierte priser på Ionitys ladenettverk i ett eller to år, avhengig av bilmodell.

– Det er enklere for kunden å få én regning fra oss, sier Knudsen.

Tjenesten leveres av Digital Charging Solutions GmbH. Her kobles altså nok en aktør inn i næringskjeden, i tillegg til Hyundai, for at kunden skal få en enklere ladeopplevelse.

Flere systemer

Flere andre bilprodusenter og -importører har valgt å lage tilsvarende systemer for sine kunder. Volkswagen, Skoda, Seat og Cupra bruker for eksempel konsernets egeneide løsning Elli. Polestar og Volvo bruker Plugsurfing, mens Ford har sitt system FordPass Connect.

– Ser du problematikken i at det blir enda mer komplisert når dere lager et system i systemet for å lage en løsning på noe som er lite brukervennlig i dag?

– Ja, men jeg vet ikke om det skiller seg så mye fra å ha et bensinkredittkort. Vårt system gjør det i stor grad enklere for kunden, og er laget for å fungere bredt. Kunden betaler heller ikke mer for dette, vi tar kostnaden med å administrere systemet, sier Hyundais Knudsen.