Dette elektriske helikopteret kan bli det første i kommersiell drift

Singapore: Tyske Volocopter ønsker å bli de første som opererer kommersielt med sitt helelektriske VoloCity X2 helelektriske helikopter, eller hva vi skal kalle farkosten som minner mer om en oppskalert drone.

Selskapet har holdt på siden 2011 og hele 11 prototyper har fløyet over tusen ganger. Nå er de her i Singapore i forbindelse med Intelligent Transport Systems-konferansen for å vise fram den siste utgaven til politikere og andre notabiliteter, og å fly korte turer for å gi dem innsikt i den nye formen for lufttransport.

– Vi regner med å kunne drive kommersiell virksomhet med volokopteret to til fire år fra nå. Jeg håper at det vil skje her i Singapore. Teknologien begynner å bli ganske ferdig, og vi kan demonstrere den med passasjerer. Vi er på langt nær de eneste som utvikler slike farkoster, men jeg tror vi vil bli de første som kan drive en operasjon, sier Duncan Walker. Han er sjef for Skyports. De samarbeider tett med Volocopter som utvikler selve farkosten. Selv skal de ta seg av bakkeinstallasjonene, eller Voloports som de vil kalle dem.

VoloPort

For å operere effektivt trenger man en slags små flyplasser, en VoloPort. I praksis er dette rundt 2,5 mål hvor volokoptrene kan starte og lande, og hvor man kan håndtere batteribytte og passasjerer.

– Det er selvfølgelig ingen ting i veien for å lande på parkeringsplasser og andre åpne plasser i fremtiden, men utviklingen må vise hvordan dette vil bli håndtert, sier han.

Luftens erobrere: Sjefen for Volocopter, Florian Reuter og sjef for Skyports, Duncan Walker. vil blir først ute med å fly elektriske «droner» med passasjerer. Foto: Odd R. Valmot

Hele luftfarkosten ser om som en svært liten helikopterkabin som henger under et stort hjul med avstivere i en slags grenstruktur. Dette er opphenget for de 18 små motorene med hver sin tobladede propell. Hele farkosten, inklusive to personer, veier bare 900 kilo. Det meste er bygget i karbonfiber og man har prøvd å unngå konstruktiv kompleksitet og ha så få bevegelig deler som mulig. Det gir mindre vedlikehold.

– Å fly skal være en kontinuerlig prosess. Her kan vi ikke vente på å lade batterier. Derfor er hele operasjonen basert på batteribytte. Når vi lander, bytter vi. Dermed tar vi alltid av med et fullt batteri; sier sjefen for Volocopter, Florian Reuter.

Batteriet er på 50 kW og det holder til rundt 25 minutter flyvning under normale forhold. Men om man må fly til ett annet sted, eller møter mye motvind, har man en betydelig overkapasitet i batteriet.

Redundant

– Alt vi bygger er redundant. Fra elektronikkene til motorene. Skulle en eller noen motorer av en eller annen grunn stoppe, ville man knapt merke det. De andre vil overta ved å øke effekten. Volokopteret henger i en stor rørramme som huser 18 propeller jevnt fordelt rundt.

– Alle propellene gir oss svært stor redundans når vi flyr. Fordi rotorene jobber innen et begrenset frekvensbånd høres ikke 18 rotorer ut som men enn dobling av lydtrykket fra en.

Mot autonomi

Selskapet tror ikke slik lavtflyvende luftfart vil bli bemannet i fremtiden. I starten vil de benytte piloter, men dette blir billigere med autonom drift.

– Helikoptre og fly har veldig kompleks instrumentering. Vi har designet dette rundt en joystick. Omtrent som man flyr mange droner i dag. Det betyr at det er enormt mye enklere å fly et Volokopter enn et helikopter. Kompleksiteten er skjult av elektronikk med rundt 100 mikroprosesser og programvare. På mange måter er dette en flyvende superdatamaskin. Ett av målene våre er at det skal være lett å fly et Volocopter. Programvaren overvåker og kontrollerer alt fra kraftsystemet til selve flyoperasjonen, sier Reuter.

Han peker på at moderne passasjerfly har vært svært autonome i mange år, så dette er ikke noe nytt innen luftfart.

Må integreres

Selskapet har vært i tett kontakt med myndigheter som godkjenner fly og flyoperasjoner over hele verden.

– Vi har gjort det som trengs, men vi ser behov for et nytt og bedre luftsystem som kan kommunisere med og kontrollere alle de nye, lavtflyvende nyttefarkostene som kommer om noen år. Dette vil bli en revolusjon i måten vi beveger oss på, men det vil komme som et tillegg til og ikke som en erstatning til det vi har i dag., sier Walker.

Selskapet har fått de nødvendige europeiske lisensene og er snart klart til å fly. Det er først og fremst urban trafikk som er markedet. Her passer distansene selskapet tar sikte på. I tillegg er volokopteret lite, nesten støyfritt og det forurenser ikke.

Et toseters Volocopter er stille. På 75 meters hold er det like stille som det aller minste fossildrevne helikopteret på 500 meters hold.

– Dette er et konsept som skalerer. Vi jobber med ideer til større farkoster. Når produksjonsvolumene øker, vil kostnadene komme ned. Derfor har vi med partnere som Mercedes og Geely som kan masseproduksjon. Dette skal bli så billig at det vil være naturlig for folk i fremtiden å velge denne typen transport, sier Reuter.