Dette betyr statsbudsjettet for bilistene

Regjeringen la denne frem statsbudsjettet for 2022. Mange forventet at det ville kunne komme merverdiavgift på elbiler som koster over 600.000 kroner, men det er ikke foreslått.

Det er likevel en rekke andre små og store endringer, som særlig rammer ladbare biler. Ladbare hybrider må i 2022 ha minst 100 kilometer elektrisk rekkevidde for å få fullt fradrag i vektkomponenten. Betyr det i praksis at salget av ladbare hybrider vil stupe neste år?

For elbilene blir det nå full trafikkforsikringsavgift og omregistreringsavgift. Samtidig fjernes elbilfordelen ved kjøp av firmabil.

For biler på fossilt drivstoff reduseres veibruksavgiften ved pumpa, men CO 2 -komponenten øker.

I denne ukens utgave av Elbil – Teknisk Sett har vi pratet med Lasse Fridstrøm, forsker ved Transportøkonomisk Institutt, om hva endringene vil bety for bilkjøpere, bilsalget og CO 2 -utslippet.

TØI-forsker Lasse Fridstrøm er gjest i dagens episode. Bilde: Truls Tunmo

Elbil – Teknisk sett

I podkasten Elbil – Teknisk sett tar Teknisk Ukeblads journalister Mathias Klingenberg og Marius Valle opp ulike temaer knyttet til elbiler. Vi snakker om bilmodeller vi tester, intervjuer mennesker som jobber med elbil, og dykker ned i tekniske detaljer og konsepter.

Du kan forvente en upolert, entusiastisk podkast i uformelle settinger. Vi filmer alle podkastene, slik at du kan velge om du kun vil høre eller også se oss og bilene.

Vi er svært glade for alle tips og innspill: Kontakt gjerne Marius eller Mathias med kommentarer, kjeft, eller forslag til temaer og/eller intervjuer.

Elbil – Teknisk sett vil vanligvis publiseres hver tirsdag ettermiddag og er tilgjengelig både som rent lydopptak og med video på TU.no.

Her finner du Elbil – Teknisk sett:

