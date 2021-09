Det virkelig store potensialet for elsparing

Maria Justo Alonso har et doktorgradsprosjekt om behovstyrt ventilasjon og er veldig opptatt av energieffektivisering i bygg. Den norske bygningsmassen er en storforbruker av TWh som vi trenger til å elektrifisere fossile energibrukere som tog, industri og mye annet. Her er det veldig mange TWh å hente. Bare i næringsbygg burde det være mulig å spare inn energibruk for over tolv milliarder kroner i året. Én ting er oppvarming, men ventilasjon er et enormt energisluk i dag.

Veldig mye av energien vi bruker er til oppvarming, kjøling og ventilasjon av bygninger. I fjor var det totale energiforbruket i norske bygg hele 84 TWh. Den aller største forbrukeren var småhus hvor 66 prosent er eldre hus med stort behov for energieffektivisering. Boligblokker bruker langt mindre.

I snitt bruker norske husholdninger rundt 27 000 kWh. Det er mye varme til kråkene.

