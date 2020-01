Det vil koste over 600 kroner å lade denne bilen hos Ionity uten avtale

Ladeoperatøren Ionity har annonsert ny prisstruktur. Operatøren vil fra siste dag i januar begynne å ta betalt per kilowattime i hele Europa.

Prisen er satt til 8,40 per kilowattime for kunder uten ladekontrakt, på ladere med effekt på 150 kilowatt og opp.

Stiv pris om du ikke har avtale

Dermed legger de seg på en relativt stiv pris for drop in-kunder. Kunder som har ladekontrakt gjennom bilprodusent, som Audi e-Tron Charging Service, Mercedes me Charge eller Volkswagen WeCharge, vil få egne priser.

Tanken er at kunder som bare sporadisk har behov for å lade, skal slippe å inngå en avtale for å bruke ladenettverket.

Det vil bli en relativt stiv pris dersom du bruker disse ladestasjonene ofte. Ruller du inn på en ladestasjon for å lade batteriet 80 kilowattimer, vil det koste 670 kroner.

Billig strøm hos Tesla

Til sammenligning koster det 1,70 kroner per kilowattime å lade på Teslas Supercharger-stasjoner.

80 kilowattimer vil her altså koste 136 kroner. Det vil altså være nær fem ganger dyrere å lade på en Ionity-stasjon.

Det er imidlertid ikke en rettferdig sammenligning, ettersom Tesla-eiere i praksis har en ladeavtale med Tesla, og Tesla ikke tilbyr drop in-lading til andre kunder.

Slik er Ionitys ladepriser sammenlignet med andre aktører i Norge:

Ionity BKK 150 kW Grønn Kontakt superhurtig Fortum Lynlader Prismodell kWh kWh+minutt minutt kWh+minutt Pris 8,40 kr pr kWh 1,25 pr min+2,90 pr kWh 3,50 kr pr min* 2 pr min+ 2,50 pr kWh* Lade Audi E-Tron 0-80 prosent (150 kW)*2 670 kr 248 kr 105*3 241*3

* Pris krever at du er registrert som kunde, via app. Uten app er prisen 4,50 kr pr min hos Grønn Kontakt, og 4 kr pr minutt + 2,50 pr kWh hos Fortum.

*2 Vi har tatt utgangspunkt i en snitteffekt på 145 kW, og en ladetid på 30 minutter.

*3 Forutsetter at ladestasjonen kan levere 150 kW.

Tesla Model 3. Foto: Marius Valle

Ulike forretningsmodeller

Denne pristabellen viser at Ionity har lagt seg på et høyt prisnivå. Men det er verdt å ha i bakhodet at Ionitys nettverk er bygget ut av bilprodusentene, og at de ikke har samme forretningsmodell som de andre ladeoperatørene. De henvender seg til det generelle markedet, og konkurrerer i større grad mot hverandre.

Dette er dessuten priser under optimale forhold, hvor bilen kan ta imot, og får levert opp mot 150 kilowatt. På ladere som leverer lavere effekt, vil prisen hos de andre operatørene bli noe høyere, ettersom det tar lenger tid å lade bilen.

Elbiler ved hurtigladere fra ladeoperatøren Ionity. Disse kan levere en effekt på 350 kilowatt. Foto: Per Erlien Dalløkken

I pressemeldingen skriver Ionity at de har som mål å tilby et ladenettverk som muliggjør elbilreiser over lange distanser i Europa. De mener at prisstrukturen de har valgt er levedyktig og transparent.

Nettverket består i dag av over 200 ladesteder, med til sammen 860 ladestasjoner. Ladestasjonene kan levere inntil 350 kilowatt.

Til nå har Ionity tilbudt lading til en fast pris per økt. Dette koster 80 kroner i dag. En høyere pris trenger ikke nødvendigvis være negativt, ettersom det antakelig vil føre til at laderne er mindre i bruk av dem som ikke har en ladeavtale gjennom sin bilprodusent.

Dette koster det å lade med avtale

De som har avtale betaler egne priser, som settes av bilprodusenten.

Med Audi E-Tron Charging Service koster det 17,95 euro i måneden, og deretter 0,33 euro (3,27 kr) per kilowattime. 80 kilowatt vil dermed koste omtrent 260 kroner, som er på omtrent samme nivå som hos BKK og Fortum. Men da må du ta i betraktning at månedsprisen kommer i tillegg.

Audi E-Tron ved hurtiglader. Foto: Marius Valle

Med Mercedes Me Charge koster det 0,29 euro (2,87 kroner) per kilowattime. Det er inntil videre ingen månedspris det første året, og Mercedes har ikke offentliggjort hva denne månedsprisen vil bli etter det første året. 80 kilowattimer vil da koste omtrent 230 kroner.

Ionity har ifølge selskapets PR-sjef, Paul Entwistle en fast pris per kilowattime til sine bedriftskunder, altså bilprodusentene.

Det er imidlertid opp til disse å selv bestemme hvor mye de skal ta betalt av sluttkunden, og Ionity påvirker ikke dette, forklarer han til Electrive.

Alle bilprodusentene har i skrivende stund ikke offentliggjort sine priser. Vi har ikke funnet noen priser fra Volkswagen eller BMW. Det er ellers ventet at Ford, som medeier i Ionity, vil tilby en avtale til sine kunder når deres elektriske Mustang kommer på markedet.

Det er også åpent for at andre ladeleverandører kan inngå avtale med Ionity om å tilby lading. Altså kan i teorien for eksempel BKK inngå en avtale som gjør at deres kunder kan benytte Ionitys nettverk til en lavere kilowattimepris.