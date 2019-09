Det var bare et spørsmål om tid. Nå kommer el-barnevognen

Om fremtidens spedbarn får elektrifiserte kjøretøy inn med morsmelken, tør vi ikke love. Men nå kommer i hvert fall den første elektrisk drevne sportsvognen på markedet. I samarbeid med den svenske barnevognprodusenten Emmaljunga er tyske Bosch nå i ferd med å (bokstavlig talt) rulle ut Estroller på markedet.

To motorer

Emmaljunga NXT90e er ventet på markedet over nyttår, og vil ha to motorer på bakre hjulaksel, en elektromagnetisk brems og et 18-volts litiumion-batteri som kan fjernes for opplading. Batteriet er for øvrig samme batteri som man finner i Bosch sine elektriske driller. Barnevognen kommer med en USB-port, slik at man aldri går tom for strøm på mobilen og dermed mister kontakt med andre voksne.

15 kilometer

Estroller kommer med en app som kommuniserer med barnevognen via Bluetooth. Vognen kan brukes uten appen, men da er er det kun den elektriske bremsen som kan brukes. Først når appen er aktivert vil elmotoren hjelpe utslitte fedre og mødre opp livets motbakker. Sensorer merker når det begynner å bli oppoverbakke, og de to lydsvake elmotorene kobler seg inn. Far og mor kan velge mellom tre ulike grader av motorisert assistanse, og den mest økonomiske av disse vil gi en rekkevidden på inntil 15 kilometer,

Egen app

Appen vil åpne opp for en rekke funksjoner. Blant annet vil den ha en alarm som går av både på mobilen og på vognens innebygde høyttaler om noen prøver å stikke av med vognen. Det kan være greit, hvis far og mor sitter på kafé når junior endelig har sovnet i vognen utenfor.

Estroller får en egen app, med blant annet kaféalarm. Foto: Bosch/Emmaljunga

Bosch har blant annet testet barnevognen i vindtunnel. Barnevognens elektromagnetiske bremser hindrer at arveprinsen eller -prinsessen ruller avgårde nedover bakken hvis du skulle mistet grepet på styret. Når vognen står stille, blir bremsen automatisk aktivert.

De elektriske sportsvognene vil også kunne leveres i tvilling-versjoner. Prisen er foreløpig ikke kjent. Så vidt vites kommer ikke Estroller med en automatisk gynge-frem-og-tilbake-løsning for barn som ennå ikke har sovnet.