Det storstilte turistanlegget skal få verdens største batteripark

Rødehavsprosjektet blir beskrevet som verdens mest ambisiøse byggeprosjekt for turisme. Arbeidet er i gang, og hittil har kontrakter til en verdi av 2 milliarder dollar blitt tildelt. Totalt er 50 hotell planlagt. I 2022 skal fire av dem ønske sine første gjester velkommen, etterfulgt av ytterligere tolv året etter.

Kongedømmet ønsker å profilere seg miljømessig i satsingen, og eiendommene vil utelukkende få strøm fra vind og sol. Ifølge utvikleren The Red Sea Development Company (TRSDC) sparer grønn elektrisitet en halv million tonn karbondioksid i året, sammenlignet med et konvensjonelt turiststed i området.

Kapasitet på 1000 MWh

For å sikre forsyningen døgnet rundt bygges verdens største energilager med batterier, med en kapasitet på 1000 MWh.

- Om under fem år vil sol og vind ha en kapasitet som overstiger kull og gass, og vi er glade for å være en pådriver i endringstakten, sier John Pagano, administrerende direktør i The Red Sea Development Company.

Energilageret er en del av et 25-årig partnerskap som TRSDC har inngått med det saudiske kraftselskapet ACWA Power for å designe, bygge og drifte anlegget.

Mange prosjekter verden over

Rundt om i verden pågår det flere prosjekter for å bygge nye energilagre med litiumionbatterier. Australia har allerede Hornsdale Power Reserve i delstaten Sør-Australia, med batterier fra Tesla, som har en kapasitet på 129 MWh, men vil bli utvidet.

Delstaten Victoria skal bestille et batterianlegg fra Tesla med en kapasitet på 450 MWh, og i California i USA finnes energilageret til LS Power som har en kapasitet på 230 MWh.

Rødehavsprosjektet skal etablere tre avsaltningsanlegg som framstiller drikkevann fra sjøvann via omvendt osmose, der vannmolekyler ved hjelp av et ytre trykk blir tvunget til å vandre gjennom en semipermeabel membran som separerer ut saltet. Et renseanlegg som tar vare på avløpsvann skal bidra til å skape en våtmark og sørge for vanning av grønne områder.

Artikkelen ble først publisert av Ny Teknik.