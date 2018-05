Teslas gigabatteri har kuttet 90 prosent av strømbrudd-kostnadene

Tesla nådde i 2017 målet om å bygge verdens største litium-ionbatteri på 100 dager. Gigantbatteriet, med en effekt på 100 MW og lagringskapasitet på 129 MWh, brukes til nettstabilisering i Australia.

Batteriet The Hornsdale Power Reserve i delstaten Sør-Australia har nå vært i drift i omtrent et halvt år.

Kostnadene som følge av strømbrudd i delstaten, skal allerede være redusert med 90 prosent, melder britiske The Independent.

Batteriet gjør at man kan bruke vindkraft til nettstabilisering, istedenfor gasskraftverk. Kostnadene ved å kjøre reservegasskraftverkene kan gjøre kraften opp til 10 ganger dyrere enn normalt.

Tok over på 140 millisekunder

Batteriet kan også forsyne strømnettet langt raskere med kraft sammenliknet med generatorer.

Da et av landets største kullkraftverk på 559 MW i fjor måtte stanse produksjonen, leverte batteriet kraft til nettet i løpet av 140 millisekunder, ifølge Business Insider.

Tesla mener anlegget i Australia allerede har bevist at batterilagring kan brukes til sikkerhetskritisk frekvensregulering i kraftnettet.

– Fikk ikke betalt

I mars klaget Tesla til australske myndigheter. De hevdet at de ikke har fått betalt for mer enn en tredjedel av kraften gigantbatteriet har levert til nettet, ifølge The Sydney Morning Herald.

Årsaken skal være at kraften rett og slett ble levert for raskt. Myndighetenes system registrerer ikke hvor mye kraft batteriet har levert, før det har gått seks sekunder.

Tesla anslo at de ikke hadde fått betalt for mellom 30 og 40 prosent av kraften batteriet hadde levert, på grunn av tekniske spesifikasjoner tilpasset oppstarttidene til reservekraftverk drevet av fossile energikilder.

Hintet om 1 GWh

Nylig la Tesla frem resultatene for første kvartal 2018. Der kom det frem at selskapets divisjon for energiproduksjon- og lagring satte omsetningsrekord, blant annet på grunn av prosjektet i Australia.

Under resultatfremleggelsen skal også Tesla-sjef Elon Musk ha hintet om at det kan bli aktuelt å bygge et batteri med lagringskapasitet på 1 GWh, ifølge PV Magazine.