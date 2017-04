Det stemmer ikke at 470.000 biler ikke vil tåle bensinen som skal selges fra 2020

Det skapte furore da en rekke aviser nylig slo fast at man kunne risikere motorhavari når de nye reglene for innblanding av etanol trer i kraft.

– Her har man blandet to forskjellige ting. Det ene er bransjestandarden EN 228 som definerer drivstoff til biler. Den andre er et mandat fra myndighetene, sier Thomas Hansen, direktør i ST1.

Mandatet definerer to typer bioetanol. Den som er interessant er den såkalt dobbeltvirkende etanolen. Det vil si etanol som er produsert på en klimavennlig og mest mulig bærekraftig måte. For eksempel fra avfall eller fra norsk skog. I regnskapet kan den føres med dobbelt virkning.

– Det betyr at når vi selger etter bransjestandarden E10, med ti prosent etanol, så vil det føres som 20 prosent med den etanolkvaliteten vi bruker, sier Hansen.

Han legger til at bensinstasjonene fortsatt vil selge tradisjonell 98-oktan til de få modellene som ikke kan gå på E10. Dette bekreftes av Klima- og miljødepartementet.

Fra og med i år får bensinbiler partikkelfilter: Slik påvirker det motoren

Unøyaktige lister

En liste laget i samarbeid mellom VDA, det tyske forbundet for bilprodusenter, og VDIK, det internasjonale forbundet for motorsykkelprodusenter, viser at et overveldende flertall av kjøretøy uten problemer kan kjøre med E10. Men listen avslører også noen unøyaktigheter. Britiske Morgan gir ikke godkjenning til bruk av E10, men Morgan lager ikke egne motorer. De bruker blant annet en V8 motor fra BMW, som i VDA/VDIK-listen er godkjent for E10.

Seniorforsker Laurikko Juhani i det finske forskningsinstituttet VTT skriver i en e-post at estimatet om 470.000 biler er «et enormt overestimat». Han nevner blant annet at med få unntak kan alle Ford-motorer produsert etter 1992 kjøre med E10.

– Jeg tror den vanlige oppfatningen at biler produsert før 2002 ikke tolererer E10 må bekjempes, skriver Juhani. Han legger til at det finnes noen eksempler på nyere biler som ikke kan bruke E10.

Også Terese Løvås, professor ved Institutt for energi- og prosessteknikk ved NTNU toner ned kritikken mot etanol.

– Det virker som om rapporten Aftenposten viste til kun vurderer første generasjons bioetanol, mens det som nå skal brukes er annen generasjons avansert bioetanol, sier Løvås.

Anbefaler etanol

Hun legger til at et samlet fagmiljø står bak beslutningen som er tatt fordi klimagevinstene blir store.

– Etanol ble innført på 1970-tallet fordi det har egenskaper som forbedrer forbrenningen, blant annet reduserer etanol faren for tenningsbank, sier hun.

Andre faremomenter som er trukket frem er at bioetanol skal være korrosjonsfremmende, at det kan gi for mager blanding og at naturgummi skades. Slanger og pakninger kan skiftes der det er brukt naturgummi fra produsentens side. Løvås tror ikke den korrosive effekten vil få stor betydning i praksis.

– Det forutsetter at metallet er helt uten noe sjikt og det er sjelden. Så forutsetter det at bilen er lite brukt, fuktigheten trekkes inn i etanolen over tid. For biler som benyttes jevnlig vil det ikke være noe problem, sier hun.

Det er verdt å merke seg at om en bil produsert før E10 var aktuell ofte ikke er vurdert fra produsentens side. Det kan likevel godt tenkes at den kan bruke E10 uten problemer, eventuelt med mindre tilpasninger eller skifte av noen o-ringer og slanger.