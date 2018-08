Det statseid kullselskapet på Svalbard taper milliarder

Det store underskuddet skyldes hovedsakelig fallet i kullprisen, som har gått fra over 200 dollar tonnet til nærmere 60 dollar tonnet de siste fem årene, skriver avisen. Nærmere 300 ansatte i selskapet har mistet jobben siden 2007.

For to år siden vedtok Stortinget å skyte inn 750 millioner kroner i en treårig redningspakke, slik at gruvedriften skulle fortsette til 2020.

Planen var at selskapet skulle gjenoppta driften av Lunckefjell og Svea når det ble lønnsomt å starte utvinningen igjen. I stedet besluttet Stortinget i fjor at gruvevirksomheten i Lunckefjell og Svea skal avvikles.