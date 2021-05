Det står om mange milliarder kroner når Hyundai legger ut på stridsvognturné i Norge

I løpet av halvannet år skal det etter planen være klart hva slags nye stridsvogner som skal erstatte dagens nærmere 40 år gamle Leopard 2A4.

Det står mellom to kandidater: Leopard 2A7 fra Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i Tyskland og K2 Black Panther fra Hyundai Rotem i Sør-Korea.

Ytelsen på de to stridsvognene skal blant annet testes i østerdalsklima kommende vinter.

Ettersom dette er en forsvarskontrakt som kan være verdt så mye som 15 milliarder kroner, er det selvsagt vesentlig ikke bare hva Hæren tilføres av ny kapasitet, men også hva norsk industri kan få ut av prosjektet.

Dette står på agendaen når den koreanske kandidaten sender en delegasjon på et lengre norgesbesøk som starter i neste uke.

Ifølge Hyundai Rotem er planen å besøke en rekke spesialiserte og høyteknologiske nisjebedrifter, som er potensielle underleverandører, samt større aktører som kan bygge deler av stridsvogna.

Tårnbygging og sluttmontering

Stridsvognanskaffelsen kommer ikke til Stortinget før til høsten, men før Forsvarsmateriell tar sommerferie er det varslet at de sender ut en såkalt RFP («request for proposal») som kandidatene har frist på seg til oktober med å besvare.

Hyundai Rotem (HR) har gjort seg lekre for norsk industri lenge. Allerede for et år siden presenterte de ganske konkrete planer for norsk industriell deltakelse i stridsvognprosjektet dersom K2 Black Panther blir valgt.

Kort fortalt handlet det om å produsere chassis med drivlinje og kanonrør i Sør-Korea og skipe dem til Norge der skrogene forenes med norskproduserte våpentårn. Systemintegrasjon og sluttmontering skal skje på den norske produksjonslinja.

Aker Solutions på Tranby, der Thune Eureka/Kværner Eureka hadde stor forsvarsaktivitet i 1975-2005, er lansert som en sentral samarbeidspartner på tårn, mens Ritek er utpekt som partner for å sammenstille og levere vognene til det norske Forsvaret.

Her må det nevnes at både Ritek og Aker Solutions er blant bedriftene som også fører lignende dialog med tyskerne.

Forsyningssikkerhet

Når det gjelder koreanernes industripakke er det også andre mulige samarbeidspartnere inne i bildet. Ifølge selskapet er formålet med besøket nå å besøke norsk industri og følge opp samtaler som er gjennomført det siste halvannet året.

– Norsk industri vil spille en svært sentral rolle i K2 Black Panther for Norge og besøket nå handler om å skaffe bedre forståelse av hva som kan gjøres av arbeid i Norge, se på produksjonsfasilitetene og planlegge veien videre i større detaljgrad, opplyser Mogens Rasmus Mogensen som er selskapets representant i Norden.

Ifølge ham ønsker HR også å diskutere vedlikeholdskonsepter med virksomheter som kan ta et slikt ansvar i Norge – dersom et slikt konsept er ønskelig fra norske myndigheters side.

– HR registrerer at forsyningssikkerhet er viktig for Norge, og tilnærmingen er derfor å blant annet bygge opp norsk industri til å kunne ivareta så mye som mulig i Norge, opplyser Mogensen.

Det som kan bidra til å forenkle en prosess med å sette ut byggingen av stridsvognene, er at rettighetene til teknologien ikke eies av industrien, men den koreanske stat (ADD), slik det også er med annet forsvarsmateriell i Sør-Korea.

Beslutning neste år

Hærens nåværende stridsvogner ble produsert i årene 1983–1985 og kjøpt inn brukt fra Nederland tidlig i 2001. Disse erstattet etter hvert Leopard 1 som Norge kjøpte i 1968.

Ifølge den vedtatte langtidsplanen for Forsvaret skal Hæren ha nye stridsvogner på plass i 2025.

Forespørselen som går ut de nærmeste ukene er med forbehold om Stortingets godkjenning, og det er etter denne behandlinga at forslag til antall og kostnadsramme på bordet.

Kostnadsoverslaget for det såkalte prosjektet P9360 oppgis til 10-15 milliarder kroner i dokumentet Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2021–2028 som ble lagt fram 22. april.

Tilbudene skal gjennomgås i fjerde kvartal i år og første kvartal neste år og leder fram til en vintertest i februar 2022.

Uten sammenligning for øvrig, var det en vintertest på Rena i 2016 som var medvirkende til at koreanske Hanwha Defense vant den norske artillerikonkurransen og siden har levert det nye K9 Vidar-systemet.

Dersom stridsvognprosjektet fortsatt følger tidsplanen, vil det pågå forhandlinger i andre kvartal med frist om å levere enn oppdatert tilbud i tredje kvartal og med sikte på å inngå kontrakt i desember 2022.