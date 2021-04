– Lavmål uten like: Kavaleriklubben eide skryteside for Leopard og kritisk side for Black Panther

Det pågår en prosess for å skaffe nye stridsvogner til den norske hæren, og det står mellom to kandidater:

Leopard 2A7 fra Krauss-Maffei Wegmann (KMW) i Tyskland og K2 Black Panther fra Hyundai Rotem i Sør-Korea.

Kontrakten kan fort være verdt 15 milliarder kroner.

Som Teknisk Ukeblad omtalte mandag, har den tyske leverandøren fått lobby-hjelp fra Kavaleriklubben, som satte opp nettsida Leopard2A7.no som de nå skal ha gitt bort til KMW.

Kavaleriklubben eier også domenet K2blackpanther.no, men denne nettsida har ikke framstått som promotering av den koreanske stridsvogna.

Heller tvert imot, for kontrasten mellom de to sidene er slående:

Jobber for KMW

Mens Leopard-nettsida inneholder ei lang rekke argumenter for hvorfor dette er den beste løsninga for Norge, med uttrykk som «overlegen ildkraft» og «unik mobilitet», samt bildegalleri og videopresentasjon, inneholdt Black Panther-nettsida kun én artikkel (se faksimiler øverst).

Dette var en artikkel fra The Diplomat/nyhetsbyrået Yonhap fra 2017 som fortalte om forsinkelser i K2-programmet knyttet til tekniske problemer med ny «power pack» (motor og transmisjon).

Etter at Teknisk Ukeblad første gang kontaktet Kavaleriklubbens leder, Øyvind Isachsen, om denne tematikken, er K2 Black Panther-sida blitt tatt ned/parkert.

Isachsen sier til Teknisk Ukeblad at han ikke visste om dette domenet, ei heller at Kavaleriklubben eide det før tirsdag. Etter litt research fant han ut at det var NK i klubben som kjøpte begge domenene i klubbens navn, og at Isachsen er registrert som eier kun fordi han er leder i klubben.

Det bekrefter nestleder Jørgen Fodstad:

Han sier at motivasjonen for å kjøpe disse domenene ikke var annet enn at dette var de to kandidatene det står mellom i den norske stridsvognkonkurransen. Innholdet på Black Panther-sida var for å ha noe å lenke til på Kavaleriklubben.no.

Men det er KMW selv som har stått for innholdet på Leopard-sida, opplyser han, og legger til at koreanerne kan få overta domenet gratis slik tyskerne har fått. Årsaken til at Black Panther-sida nå er tatt ned, kan han ikke svare på.

Rittmester Øyvind Isachsen er leder for Kavaleriklubben på fritida og seniorrådgiver i First House til daglig. Blant dem han jobber for er den tyske stridsvognprodusenten Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Arkivfoto: Øyvind Lie

21. november 2020 meldte E24 at Isachsen var ansatt i First House etter 14 år som leder i vindkraftforeninga Norwea.

I First House har Isachsen siden nyttår jobbet for flere aktører innen energisektoren, men også Leopard-produsenten KMW.

– K2-siden fikk jeg høre om i dag. Jeg startet mitt arbeid i FH i januar og jeg har ikke akkurat forandret mitt syn på stridsvognenes plass i Hæren etter at jeg skiftet jobb. Jeg mener at Leopard 2A7 er den beste løsninga for Norge, men Kavaleriklubben er kun opptatt av at vi må få nye stridsvogner, sier Isachsen.

Kavaleriklubben ble stiftet i 1882 og har ifølge egne opplysninger i overkant av 300 medlemmer som tjenestegjør eller har tjenestegjort i norske kavaleriavdelinger. De har hatt både forsvarssjefer og hærsjefer til stede på sine klubbmøter.

– Klubben er ikke noen «stridsvognsklubb». Her er mange meninger og mange medlemmer, så lenge jeg har vært i klubben både som medlem og som formann har det alltid vært kjempet hardt for stridvognvåpenet. Vi hadde blant annet foredrag både fra KMW og den danske K2-agenten. Personlig har jeg slåss for at Norge skal ha bedre stridsvogner enn en potensiell fiende siden jeg ble utdannet på befalsskolen for Kavaleriets stridsvognlinje i forrige årtusen, skriver Isachsen i en epost.

– Lavmål

Mogens Rasmus Mogensen, som representerer Hyundai Rotem i Norden, var ganske mild i sin reaksjon mandag. Da påpekte han at det er helt legalt med lobbyvirksomhet så lenge man er åpen og ærlig om hvilken hatt man har på og om hvem man representerer.

Han nøyde seg med å påpeke at siden Isachsen representerer den tyske konkurrenten, kan ikke Kavaleriklubben oppfattes som en nøytral part i denne prosessen.

Nå er han atskillig mer kritisk:

Mogens Rasmus Mogensen representerer Hyundai Rotem i Norden. Foto: Claus Bech/Military Equipment Denmark

Han forteller at de har vurdert å etablere en nettside med faktainformasjon om K2 Black Panther, og for noen dager siden søkte om å kjøpe domenet K2blackpanther.no. De ble overrasket over at de var for sent ute og at det allerede var kjøpt av Kavaleriklubben.

– Enda mer overrasket ble vi da vi også oppdaget innhold på siden med en snart fire år gammel artikkel med negative beskrivelser av K2. Det er fascinerende at KMW og rittmester Isachsen synes at dette har vært en god idé. At Isachsen har etablert et eget domene for nedsnakking av konkurrenten under Kavaleriklubbens webside er et lavmål vi ikke har sett maken til og som vi tviler på at Kavaleriklubben kan stå samlet bak, sier Mogensen.

Isachsen tilbakeviser altså at han hadde noe med domenet å gjøre, bortsett fra på papiret som registrert eier.

På spørsmål om hvorvidt Hyundai Rotem kommer til å foreta seg noe i denne saken og i så fall hva, svarer Mogensen:

– Vi ser at nettsiden nå er tatt ned, og det er bra. Vi planlegger ikke å gå til noen ytterligere skritt per nå, men forventer at Kavaleriklubben rydder opp i dette.

Det skal samtidig sies at temaet som tas opp i den nevnte «nedsnakkingsartikkelen» også har blitt omtalt i nyere tid, senest 30. november i fjor høst av Defense News. Her kommer det fram at koreansk industri har mislyktes å utvikle en egen girkasse som er driftssikker nok og at Defense Acquisition Program Administration (DAPA), tilsvarende norske Forsvarsmateriell, hadde besluttet å fortsette med tyske Renk for produksjonen av de neste 50 vognene fram til 2023.

Ifølge Mogensen vil ikke dette ha noen innvirkning for det norske prosjektet, der de tilbyr to alternativer: MTU-motor/Renk-transmisjon eller Doosan-motor/Renk-transmisjon, der de to pakkene er fullt utskiftbare.

– S&T Dynamics-transmisjonen har ennå ikke levd opp til de meget høye koreanske kvalitetskravene, likevel er det flere land som er interessert i å kjøpe den nå. Det forventes at utviklingen vil være fullført i 2023. Vedlikehold av begge løsningene, samt Doosan/S&T Dynamics, vil bli støttet av den koreanske staten, opplyser Mogensen i en epost.

10-15 milliarder kroner

Som Teknisk Ukeblad fortalte tidligere i april, ligger det an til at Hærens nye stridsvogn skal velges mot slutten av neste år.

Den skal erstatte dagens Leo 2A4 som ble produsert i årene 1983–1985 og kjøpt inn brukt fra Nederland tidlig i 2001. Disse erstattet etter hvert Leopard 1 som Norge kjøpte i 1968.

Leopard2A7.no inneholder argumentasjon for at den nyeste versjonen av Leo bør erstatte dagens A4. Faksimile

Hyundai Rotem har uttrykt at de er fornøyd med at det er en åpen konkurranse som er lagt til grunn, der beslutningstakerne får tilgang til informasjon fra to leverandører og kan helhetlig vurdere dem opp mot hverandre når det gjelder operative krav, pris, tid for leveranser, etterforsyning og industrisamarbeid.

Etter det Teknisk Ukeblad forstår, er planen videre for Prosjekt 9360 (Stridsvognkapasitet til Hæren) å sende ut RFP-en («request for proposal») før sommeren, det vil si senest i starten av juli. Deretter vil de to kandidatene ha frist på seg til oktober med å sende inn sin dokumentasjon.

Denne forespørselen sendes ut med forbehold om Stortingets godkjenning, ettersom saken ikke blir behandlet der før til høsten. Da kommer også forslag til antall og kostnadsramme på bordet.

Enn så lenge er kostnadsoverslaget for P9360 ganske løselig, 10-15 milliarder kroner, ifølge dokumentet Framtidige anskaffelser til forsvarssektoren (FAF) 2021–2028, som ble lagt fram 22. april.

Om bakgrunnen heter det der at Forsvaret har behov for å ha mekaniserte hæravdelinger med en helhetlig samvirkekapasitet som kan operere mot en moderne utrustet mekanisert motstander som rykker frem langs bakken. Brigaden skal videreutvikles til fire mekaniserte bataljoner, alle med en moderne stridsvognkapasitet.

Tilbudene skal gjennomgås i fjerde kvartal i år og første kvartal neste år, og det er berammet en vintertest i februar 2022. Dersom prosjektet fortsatt følger tidsplanen, vil det pågå forhandlinger i andre kvartal med frist om å levere enn oppdatert tilbud i tredje kvartal og med sikte på å inngå kontrakt i desember 2022.

Det kan holde for innfasing av den nye kapasiteten i 2025, ifølge Mogensen som oppgir at tida fra kontraktinngåelse til forserieleveranse typisk vil være 2-2,5 år.