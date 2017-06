Det nye norske høreapparatet er ikke et apparat, men en gratis app

Selskapet Listen AS er nå klar med sitt nye «høreapparat»; en gratis app på en iPhone koblet til hodetelefonene som følger med.

Folk venter for lenge med å ta i bruk ordinære høreapparat, og målet er at den mobilbaserte løsningen kan senke terskelen.

– Svært mange, selv i Norge hvor høreapparater er gratis til de som trenger det, har ikke lyst på det. I motsetning til å bruke lesebriller etter at man har passert 40 er det litt stigmatiserende å benytte høreapparat. Kanskje det er lettere å bruke mobilen? Ingen blir stigmatisert av den, sier Bernstein.

Gratis og enkelt

Han tror at en stor brukergruppe vil være menn som ser på TV, og som får klage fra kona for at lyden står for høyt.

– Menn får tidligere hørselstap enn kvinner og da blir det svært ofte en diskusjon om lydnivået i stua, sier han.

MobileEars-appen vil gjøre det mulig for svært mange rundt om i verden å bli kvitt det store problemet de har med hørselstap uten at det koster noe. Det vil gi det lille norske selskapet et fundament til å tjene penger på oppgraderinger og kanskje hardware i fremtiden, tror teknologisjef Ralph W. Bernstein. Foto: ORV

MobileEars-appen er noe langt mer enn bare en lydforsterker. Faktisk kan man velge å ha lavere lyd, men likevel høre veldig mye bedre.

– Som alle digitale høreapparater i dag har vi en justerbar algoritme som tilpasser hørekurven etter kjønn og alder. Men i motsetning til vanlige høreapparater starter vi med en generell tilpasning basert på gjennomsnittsverdier. Vi skal ikke bli en konkurrent til de seks store internasjonale selskapene som dominerer dette markedet i dag. Vi skal være et alternativ alle kan bruke.

Avansert algoritme

Appen baserer seg på forskning og utvikling Sintefs akustikk-avdeling har drevet med siden 80-tallet. De har utviklet svært avansert teknologi som blant annet brukes i kommunikasjonssystemer i industrien og offshore.

Eldre TV-tittere: Salgs og markedssjef i Listen AS, Arjun Bhatt, tror det aller største markedet i første omgang vil komme fra eldre menn som ser på TV. De vil få en flott opplevelse og konene vil glede seg over lavere lydnivå. Foto: ORV

Ideen til å bygge en app basert på denne teknologien kom da Listen-gründer Snorre Vevstad snakket med Sintef for snart tre år siden. Nå er første versjon ferdig, og alle iPhonebrukere kan laste det ned gratis.

– Det som er viktig i et høreapparat er at vi kan tilpasse frekvenskurven etter hørselstapet. Alle opplever dette etter hvert som man blir eldre, sier Bernstein.

– Tapet er størst i de høye frekvensene, men selv i talefrekvensen kan tapet blir merkbart. Men det er ikke bare frekvenser du taper, du mister også en del av evnen til å oppfatte dynamikken i lyden. Forskjellen mellom de svakeste lydene og ubehagelig lydnivå blir redusert. Det viktigste et høreapparat gjør er å gjenskape disse frekvensene og utvide dynamikken i lydbildet, slik at hørekurven ser ut slik den gjorde da man var ung. I tillegg må vi hente ut det vi kaller nyttesignalet og det er ikke enkelt.

Støyfiltrering

Det er også viktig å skille ut den viktige talelyden og undertrykke støy. Det er ikke så enkelt som man skulle tro, selv om mange støykansellerende hodetelefoner gjør dette.

Men de har en mye enklere jobb. De får det uforstyrrede nyttesignalet levert fra kilden, for eksempel musikkstrømming eller tale. Samtidig kan de lytte etter støyen på utsiden av klokkene og finne ut hva de skal kompensere for.

I høreapparater er det bare ett lydbilde å forholde seg til. Det som treffer ørene fra omgivelsene som er en blanding av tale og uønsket støy. Det er det som må bearbeides for å hente ut det man ønske å høre.

– Derfor arbeider vi med avanserte algoritmer for å skille tale og støy. Det gjør vi ganske bra nå, men vi ser også at vi ved å bruke kunstig intelligens og maskinlæring kan forbedre algoritmene i fremtiden, sier Bernstein.

Først må de få brukere

Markedet: Consumer Electronic Association I USA har sett på de ulike gruppene som trenger hjelp til å høre godt. Foto: CEA

Skal det bli en fremtid for Listen AS må de utvikle noe som brukerne er villige til å betale for, selv om det nå i første omgang er viktig å få mange brukere av gratisutgaven av appen og slik få tilbakemeldinger på funksjon og nytteverdi.

De tror at svært mange av de som lar seg imponere av gratisversjonene gladelig betaler for en proffutgave i fremtiden.

– Vi har mange planer for viderutvikling og det er ikke utenkelig at vi bygger noe fysisk også. Siden høreapparater ble digitalisert på 80-tallet er det fremdeles mye plass til innovasjon. Slik som å løse det vi kaller «cocktailparty-effekten» hvor talen man ønsker å oppfatte drukner i støyen fra alle i rommet. Skal vi klare det må vi til med oppgradert mikrofonteknologi og avanserte algoritmer, sier han.

Og det er ikke noe å si på markedet.

– Bare i USA har 46 prosent prosent av befolkningen over 20 år en eller annen form for hørselstap. I Norge er prognosen at i 2020 vil to millioner nordmenn i 2020 være plaget med hørselstap. På verdensbasis er det nå antatt at 360 millioner mennesker trenger høreapparat. Denne gruppen har invalidiserende hørselstap, men svært mange flere vil ha glede av et. Mange av disse har ikke råd til å gå til lege og fagfolk og kjøpe et vanlig høreapparat, men en gratis app til mobilen som dette kan være det svært mange av den trenger, sier Bhatt.

I 2020 vil 73 prosent av alle mennesker ha en smarttelefon. De aller fleste av disse kan bruke appen som også kommer i en Android-utgave om ikke lenge. Det har vært enklere å utvikle for iPhone i første omgang for det gir stor kontroll på mikrofon og høyttalere. Men de store volumene ligger på Android. Ikke minst i markeder der folk kjøper svært billige smarttelefoner.