Det nostalgiske elektrosjokket fra Tallin kan parkeres på husveggen

Det er vanskelig å ikke stirre. Den rødlakkerte fronten ser ut som en klassisk Alfa Romeo i miniatyr, mens hekken ser ut til å være fra en båt. I en verden av grå, homogene fremkomstmidler er den lille, knallrøde bilen med blanke kromdetaljer et fargesjokk i Tallinns middelaldergater.

Node 100 er definitivt ikke som andre elektriske kjøretøy. Foto: Node

Sa opp lærerjobben

Skjønt, “elbil” er kanskje ikke en helt presis beskrivelse. Nobe, som betyr “kjapp” på estisk, er en en moderne elektrisk tolkning av trehjulingene som hadde sin storhetstid på 1950- og 1960-tallet.

– Vi vil at kjøreopplevelsen skal være elegant og romantisk. Du kler deg opp, kjører Nobe 100 til operaen, du tar med deg din kjære på tur, legger armen rundt ham eller henne og kjører inn i solnedgangen, sier Nobe-gründer Roman Muljar.

Muljar, som egentlig er lærer, innrømmer gladelig at nostalgien er svært viktig for prosjektet. Han nevner Messerschmitt KR200, Saab 96 og Alfa Romeo Giulietta som viktige inspirasjonskilder til den estiske trehjulingen med italienske linjer.

Trehjulsdrift

Moderne elektrifiseringer av hine hårde dagers fremkomstmidler er ikke nytt - Teknisk Ukeblad har tidligere skrevet om de sveitsiske Ouboter-brødrene, som lager en moderne versjon av den klassiske BMW Isetta. Men trehjulingen fra Tallin er en langt mer eksklusiv skapning. Under det nostalgiske panseret, som for øvrig smykkes av gallionsfiguren Foxy Lady, skjuler det seg moderne løsninger.

Og mer moderne skal de kunne bli: Nobe 100 er laget for å kunne oppgraderes etter hvert, når batteriteknologi og så videre, blir bedre. Eiendommelig nok har kjøretøyet drift på alle tre hjulene.

På Node 100GT kan hele taket fjernes. Foto: Node

– Men hvorfor lage en trehjuling? Er ikke fire hjul bedre?

– Fire hjul betyr økt vekt. Tre hjul betyr lavere vekt, mindre rullemotstand og bedre aerodynamikk. Dette er mobilitet for en ny generasjon, sier Muljar.

– Men blir den ikke litt veltepetter med bare tre hjul?

Interiøret i Node 100 er så klassisk 1960-talls som det er mulig å få det. Foto: Node

Er plassen inne begrenset, får man ta bagasjebrettet i bruk. Foto: Node

Node har sin egen gallionsfigur, ved navn Foxy Lady. Foto: Node

– Det er et 200 kilos batteri under gulvet i et kjøretøy på bare 600 kilo, så tyngdepunktet er lavt, sier han.

Mye av grunnlaget for trehjulingens eksistens er at den er L5E-klassifisert, som gjør at den slipper krasjtester. Kollisjonsputer kan sjåfør og passasjerer bare drømme om.

– Men Nobe har et skikkelig veltebur, som i rallybiler. Det er veltebur som redder rallykjørere, ikke kollisjonsputer. I tillegg er fronten konstruert med støtabsorberende soner, sier han.

Luft i håret

Hele bilen ser ut til å kunne komme kjørende rett ut fra en Fellini-film fra 1960-tallet, med Anita Ekberg bak rattet. Også interiøret, der tre ikke spesielt store mennesker skal få plass, oser av klassisk 1960-tallsdesign.

Innstegsmodellen, Nobe 100, vil ha et 21 kWt litium-ion-batteri som skal gi rekkevidde på 210 kilometer. Med elmotor på 72 hk skal den gå i 110 km/t. Skal du virkelig slå på stortrommen, er det kanskje den mer fancy 100GT som må til. Da snakker vi 96 hk, batteripakke på 25kWt og rekkevidde på 260 km. GT-modellen skal kunne oppnå 130 km/t, og blir levert med et digert panoramatak som kan fjernes.

– Dårlig økonomi

Så langt har Nobe to fungerende biler. I fjor ble det skaffet 1,5 millioner kroner gjennom crowdfunding for å lage prototypen. I disse dager prøver Nobe seg igjen på crowdfunding, denne gang med mål om typegodkjenning og produksjon. I tillegg prøver gjengen i Tallinn å skaffe kapital med å selge T-skjorter, spesialtilpasset luksusbagasje og annet småknask.

– Økonomien er ikke spesielt bra, innrømmer Muljar.

– Vi trenger kapital for å fortsette utviklingen.

Nobes kunder bør derimot ha ålreit økonomi. Billig blir den elektriske retrodrømmen ikke. Dette skal være et premiumprodukt, og ifølge Roman Muljar vil inngangsmodellen ligger på 31.000 euro. GT-versjon skal koste 40.000 euro.

Kaffepause

Eventuelle kunder kan også bestille en elektriske reservekanne: Et batteri pakket inn i en elegant lærkoffert. Reservebatteriet skal ha en kapasitet på 5 kWt.

Der andre bilprodusenter har et kaffesymbol som dukker opp på dashbordet når sjåføren begynner å bli uoppmerksom, går Nobe hele veien. Kundene skal nemlig kunne bestille doningen med innebygget espressomaskin.

Integrert espressomaskin kan fås som ekstrautstyr. Foto: Nobe

– Vi som jobber her elsker kaffe! Derfor har vi laget en liten, innebygget kapselmaskin, slik at folk ikke trenger å stoppe på bensinstasjonen for å få kaffe, sier Nobe-gründeren.

Men den som trodde at espressomaskinen, som vil åpenbare seg i en luke bak førerdøren, var Nobes mest eksentriske tilbehør, må tro om igjen. Den prisen går til den vegghengte parkeringsplassen man skal kunne bestille.

Da kjører man altså trehjulingens to forhjul inn på en elektrisk rampe, som siden heiser hele kjøretøyet opp på veggen.

– Det er den eneste bilen i verden du kan parkere på veggen, sier Roman Muljar om sukkersjokket fra Tallinn.

Etter at fremhjulene er plassert i en rampe, trekkes Nobe 100 opp til sin luftige parkeringsplass. . Foto: Nobe