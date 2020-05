Det kan lønne seg å fange litt CO₂ fra mange, i stedet for mye fra få

Utslippene fra prosessindustrien utgjør en betydelig andel av de totale globale utslippene. Jern- og stålindustrien alene står for syv prosent av verdens samlede utslipp. Sementindustrien står globalt for mellom fem og syv prosent av totale CO₂-utslipp. For mange av disse vil eneste mulighet til å få ned utslippene være CO₂-fangst.



Men den store bremsen for å sette i gang med karbonfangst er kostnadene. De fleste bedrifter vil i dag ha store utfordringer med å implementere teknologi som fanger hele utslippet. Og det er nettopp dette det norsk-svenske forskningsprosjektet CO 2 stCap, eller cost cap (som i kostnadskutt), har tatt utgangspunkt i.