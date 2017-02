Det går mot nye søksmål mot Goliat-operatøren: – Vi kan ikke vente lenger

Eni Norge – mest kjent som oljeselskapet som er operatør for Goliat-feltet i Barentshavet – kan de neste dagene vente seg varsel om søksmål i postkassa.

Det får Teknisk Ukeblad opplyst av kilder. På spørsmål til forbundssekretær Jørn Erik Bøe i fagforeningen Industri Energi, bekrefter han saken.

Varselet kommer på vegne av en rekke arbeidere ansatt i Apply Sørco. De krever å bli fast ansatt i Eni Norge.

– Vi kan ikke vente lenger

– Vi er i ferd med å samle en del krav mot Eni om fast ansettelse for innleid personell, sier Bøe til Teknisk Ukeblad.

Saken kommer i kjølvannet av søksmålet som ble rettet mot Eni for en tid siden på vegne av en kranfører som også krevde fast ansettelse. Saken ble forlikt, og kranførerne ble fast ansatt i Eni.

– Den saken ble forlikt på trappa til retten. Han fikk fast ansettelse, og det gjorde også de andre som hadde den samme stillingen, sier Bøe.

Han sier at det var Industri Energi sitt håp at Eni Norge ville akseptere dette prinsippet, også for innleide i andre yrkesgrupper.

– Det viser seg at de ikke har vært villige til å akseptere dette uten videre. Da ser ikke vi noen annen utvei. Vi kan ikke vente lenger. Medlemmene våre har vært tålmodige nok.

– For tidlig å konkludere

Det er ifølge Bøe snakk om minst 8-10 innleide, som mener at de er ulovlig innleid og at det egentlig er faste stillinger de skal ha.

Industri Energi skal etter det vi forstår sende krav om fast ansettelse, samt prosessvarsel i løpet av denne uka.

Etter hva Teknisk Ukeblad erfarer er det også snakk om en rekke andre søksmål som er på trappene i tillegg til de som nå blir bekreftet av Industri Energi.

Andreas Wulff, kommunikasjonsdirektør i Eni Norge, sier til Teknisk Ukeblad at de ikke har mottatt dette ennå, men forklarer at problemstillingen ikke er ukjent.

– Det jeg kan si er at vi har en prosess gående på hvordan vi skal organisere den typen stillinger som er snakk om her. Slike prosesser tar tid, og det er for tidlig å forskuttere konklusjonene på den prosessen, sier han.

– Synd at vi må gå til dette skrittet

Wulff ønsker ikke å kommentere jussen i saken, rett og slett fordi de foreløpig ikke har mottatt prosessvarselet.

– Vi forholder oss til kravet når det kommer. Men det er ulike former for organisering av drift offshore. Spørsmålet er om vi må gjøre endringer, og det er det vi holder på å se på. Det er altså for tidlig å konkludere på dette.

– For øvrig opplever jeg at vi har en god dialog med fagforeningene, både på denne saken og ellers, sier Wulff.

Jørn Erik Bøe i Industri Energi forteller Teknisk Ukeblad at de hadde håpet at Eni ”ville ta til fornuften” og si at saken med kranførerne også må gjøres gjeldende for de andre yrkesgruppene.

– Denne saken er veldig uheldig og skaper utrygghet blant arbeiderne. Det har ikke vært heldig for arbeidsmiljøet og arbeidsforholdene på Goliat, ifølge Bøe.

Han skulle ønske de slapp å gå rettens vei med denne saken.

– Vi synes det er synd at vi nå er nødt til å ta dette skrittet igjen og gå til retten, i stedet for at vi kan komme til en minnelig løsning, som Eni nok er klar over at vil bli resultatet, sier Bøe.