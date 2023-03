Under øvelse Joint Viking deployerte vi fra 132 luftving til Oslo med vårt Nasams III luftvern på en ikke varslet øvelse. Det er første gang siden 2009 at vi gjorde nettopp dette. En svært viktig øvelse med veldig mye læring for oss, som ble gjennomført med bravur fra vår side.

Men denne øvelsen synliggjorde det vi allerede visste, Norge har for lite luftvern. Med den styrken deployert i Oslo var det ikke mye igjen til å passe på andre viktige objekter i Norge. Norge har rett og slett for lite av luftvern og personell til å drifte dette systemet.

Trenger mangedobling

Luftvern er et rent defensivt våpen. Formålet er å kunne beskytte infrastruktur og militære objekter på bakken ved å skyte ned fly og missiler. Og krigen i Ukraina har igjen gjort luftvern høyaktuelt. Norge har donert flere slike systemer til Ukraina. Og disse systemene brukes i dag som egen beskyttelse i krigen mot Russland.

Dersom Norge skal ha muligheten til å gjøre dette, altså bruke luftvern aktivt i å beskytte byer og infrastruktur, og militære objekter, må vi ha mer av luftvern. Jeg mener da at vi må mangedoble størrelsen på dagens luftvern, men også anskaffe andre systemer som kan komplimentere dette.

I skarp beredskap

Som et eksempel står vi i dag på en skarp beredskap sammen med Tyskland. Vi har så sent som i fjor trent og integrert oss med tysk luftvern gjennom en stor øvelse på Kreta. Tyskland har et system som kalles Patriot, Patriot-systemet har lengre rekkevidde og er bedre på noen type trusler enn det vi har i dag. Men disse to systemene sammen viste seg svært godt egnet for vårt formål.

Skal Norge ha et kredibelt og reelt forsvar av Norge og NATO må vi investere. Ikke bare i utstyr men også i personell. Med krigen i Ukraina som bakteppe, skriker nå NATO etter luftvern. Alle skal investere i luftvern. Det er med andre ord en underdekning av luftvern i Europa. Dette betyr igjen av vi her i Norge ikke kan forvente at noen vil kunne bistå oss dersom noe skulle skje her i Norge. Vi må derfor ha denne kapasiteten selv.

Det er krig i Europa - det haster

Med så stor etterspørsel etter luftvern vil det i verste fall ta mange år å anskaffe et system for å komplimentere NASAMS. Dette haster. Og vi har ikke noen tid å miste. Det er krig i Europa.

Når dette er sagt må jeg likevel berømme de kvinner og menn som hver dag gjør det maksimale ut av de få ressursene vi har til rådighet i dagens luftvern. De resultatene de oppnår er utelukkende på tross av, snarere enn på grunn av det de har til rådighet. Slik kan det ikke fortsette.