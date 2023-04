– Det er ikke nødvendigvis sånn at de dyreste skia gir en bedre skiopplevelse

Den norske skiprodusenten Madshus på Biri har holdt det gående siden 1906. Det gjør dem til verdens eldste skiprodusent som fremdeles er i drift. Det begynte selvfølgelig med treski, men fra midten av 70-tallet var det plast som gjaldt. Etter hvert utviklet de sin egen teknologi, og nå er de de eneste som produserer ski basert på en krysslaminert glassfibervev som støpes inn i skiene.

Teknologidirektør Bjørn Ivar Austrem tror ikke ski kommer til å endre seg mye i årene framover. Kanskje blir de litt lettere, og kanskje kommer man med plasttyper som enda bedre bevarer glid og yter motstand mot fuktighet.

Et par innovasjoner har bidratt godt de siste årene. Det ene er Madshus' patent på bindingene som kan flyttes fram og tilbake, slik at brukerne kan justere mellom bedre feste og bedre glid mens man går på tur. En annen ting er ski med innfelte feller, som gjør festet rundt nullføre mye enklere å håndtere. De har erstattet både klister og veldig myk voks og gjort påskeopplevelsen bedre for mange. For i påsken starter gjerne dagen i kalde løyper som blir gode og varme i løpet av noen timer.

På Biri produserer de 90 ansatte i Madshus rundt 90.000 par ski årlig. 60 prosent av dem går til eksport.

Austrem oppfordrer folk til å vise skiene litt omtanke i påsken. Det skader ikke med litt voks i glisonene og litt rensing og impregnering av fellene.

Det beste tipset hans er å få tak i ski som passer deg som bruker.

– Det er ikke nødvendigvis sånn at den dyreste skia gir en bedre skiopplevelse, sier han i dagens podkast.

Teknisk sett: Moberg & Valmot

Odd Richard Valmot og Jan M. Moberg.

Jan M. Moberg og Odd Richard Valmot i Teknisk Ukeblad er begge sivilingeniører med solid teknologisk bakgrunn. Hver uke snakker de om aktuelle teknologiske temaer i TUs podkast Teknisk sett.

Normalt publiseres Teknisk sett hver torsdag ettermiddag.