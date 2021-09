Det elektriske rekordflyet fra Rolls-Royce har lettet

Under fjorårets bakketester med en fullskala modell av flykroppen ble målet satt at det batteridrevne propellflyet skulle gjennomføre et rekordforsøk i luften i 2021.

Og nå har flyet, døpt til Spirit of Innovation, tatt av for første gang.

– Den første flyturen med Spirit of Innovation er en stor framgang for Accel-teamet og Rolls-Royce. Vi fokuserer på å skape det gjennombruddet som samfunnet trenger for å bli kvitt transportens karbondioksidutslipp, i luften, på land så vel som til sjøs – og for å utnytte de økonomiske mulighetene som følger med overgangen til nullutslipp, sier Warren East, administrerende direktør i Rolls-Royce, i en pressemelding.

Jakter på «jet zero»

– Dette handler ikke bare om å sette en verdensrekord, men at avansert batteri- og drivlinjeteknologi som er utviklet for dette programmet også har spennende bruksområder i markedet for urban luftbåren mobilitet, og kan bidra til å realisere «jet zero», fortsetter han.

Rolls-Royce skal etter planen levere elektriske fly til Widerøe. Foto: Jane Stockdale, Rolls-Royce

Flyvningen, som varte i 15 minutter, fant sted på det britiske forsvarsdepartementets anlegg Boscombe Down. Rolls-Royce-programmet Accel, som står for Accelerating the Electrification of Flight, finansieres halvveis av ulike offentlige institusjoner. Et mål med prosjektet er å fly med batteridrift i 300 miles i timen, tilsvarende 480 km/t.

For dette formålet yter drivlinjen i Spirit of Innovation 400 kW, tilsvarende omtrent 500 hk – og ifølge Rolls-Royce har batteripakken den høyeste energitettheten noensinne for et fly.

Overføres til andre transportformer

De 432 posecellene i batteripakken sies å være nok til å forsyne 250 husstander med strøm, eller fly London-Paris på en enkelt lading.

Lærdommene og teknologien fra Accel -prosjektet skal brukes til andre typer fartøy, som en del av produsentens ambisjon om å tilby elektrisk fremdrift for alle plattformer.

I 2026 skal Rolls-Royce levere et helelektrisk passasjerfly for innenlandsflyvninger til Widerøe.

Artikkelen ble først publisert av NyTeknik.