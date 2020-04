Designer verdens største krilltråler fra hjemmekontoret

– Akkurat nå går fiskefartøyet Brennholm forbi her i god stim. Det er noe jeg ikke får sett fra kontoret. Den går vel i 12,3 knop. Her fra vinduet på hjemmekontoret kan jeg se våre egne design gå forbi, sier Ove Wilhelmsen, leder for Wärtsiläs skipsdesignavdeling i Norge.

Som de fleste andre selskaper har Wärtsilä innført hjemmekontor. Aktiviteten har holdt seg forbausende høy hittil i koronakrisen, forteller Wilhelmsen, og akkurat nå designer de det som skal bli verdens største krilltråler for det kinesiske rederiet Shanghai Chonghe Marine Industry (CMI).

Krilltråleren blir 140 meter lang og blir oppfølgeren til den 115 meter lange tråleren Shen Lan i samme rederi. Fartøyet skal etter planen leveres ferdig i 2023.

Bruker dataanalyser

I stedet for å bygge modeller av skroget, bruker designerne CFD (Computational Fluid Dynamics), der de legger inn modeller av forskjellige skrog i en datamodell og simulerer hvordan de oppfører seg i sjøen.

Målet er å minimere motstanden og drivstofforbruket.

Den kinesiske krilltråleren blir verdens største. Illustrasjon: Wärtsilä

I tillegg hadde designerne planer om å møte folk fra det kinesiske rederiet, men det går ikke nå.

– Vi har flere prosjekter som går mot kinesiske kunder, og vi er forberedt på at koronasituasjonen kan påvirke forretningen vår. Allerede i januar begynte vi å utvide den digitale kommunikasjonen mellom oss og kineserne. De hadde litt problemer med å koble seg opp på vårt videokonferanseverktøy, så vi har brukt et kinesisk et som fungerer ganske godt, sier Wilhelmsen.

Stort og effektivt

Spesialdesignede krilltrålere er et relativt nytt fenomen. Tidligere ble vanlige trålere bygget om til krillfartøy, men nå satser flere rederier på egne fartøy til formålet. Den første var Aker Biomarines Antarctic Endurance som ble designet av Vard. Og i tillegg til CMIs to fartøy, har også Rimfrost et spesiallaget krillfartøy under bygging som er designet av Kongsberg Maritime.

Krillfisket foregår i Sørishavet og er et såkalt olympisk fiske der rederiene konkurrerer om å fiske mest mulig innenfor en gitt felleskvote. Det påvirker også designprosessen.

– Dette handler om størrelse og effektivitet slik at man får store volum på én båt. I Sørishavet handler det om å ikke ha for mange små båter som forurenser mye. Store, gode og nye enheter med god sikkerhet gjør at man klarer å ta kvoten uten å bruke for mye drivstoff og uten for mye utslipp. Hele verden er opptatt av det, sier han og fortsetter:

– Det er noen ting som er viktig på en fiskebåt, og som man ikke har på andre fartøy. Det ene er å finne fisken, og da handler det om å finne det beste utstyret. Krillen beveger seg veldig mye vertikalt, i motsetning til sild og makrell. Så det foregår mye utviklingsarbeid for å få trålen til å bevege seg vertikalt i vannsøylen. Spørsmålet er hvor mye man vil ta i bruk av det nye utstyret og hva man vil teste ut mer først, sier Wilhelmsen.

Ikke ammoniakk med det første

Den nye krillbåten blir dieseldrevet. For å minimere klimagassutslippet prøver de å få mest mulig effekt ut av propellene og minst mulig motstand i skroget.

Wärtsilä har også begynt å teste ammoniakkmotorer, men de kommer ikke til å bli brukt på krillfartøy med det første.

– Vi ser på både hydrogen og ammoniakk. Vi promoterer dette i nesten alle prosjekt vi jobber med, men så handler det også om å finne praktiske anvendelser for de konkrete prosjektene. Og ammoniakk i Sørishavet er ikke det første prosjektet vi kommer til å se. Ammoniakk kommer vi til å se i båter som skal gå i kystnære strøk med begrenset rekkevidde, og som går i områdene hvor ammoniakk først blir tilgjengelig, sier han.

Ikke kanselleringer ennå

I tillegg til Wärtsiläs nye kontrakt, kunne Vard også melde om en kontrakt verdt 500 millioner kroner for design og bygging av en tråler for færøyske Framherji samme dag.

– Jeg tror koronakrisen kommer til å påvirke hele verden, men samtidig tror jeg det er en midlertidig krise. Hittil har det ikke vært tegn til at noen kansellerer prosjekter. Enkelte som har hatt frist på en måned til å bestemme seg ber om en måned til. Slike ting ser vi. Jeg ser ikke bort ifra at vi kommer i en permitteringssituasjon, som mange andre i vår bransje, men jeg tror det vil gå over, sier Wilhelmsen.

Administrerende direktør Laurent Wang i rederiet CMI er fornøyd med å ha bestilt verdens største krillfartøy.

– Vi er stolte av at vi nå kan presentere planene våre for verdens største og mest avanserte krilltråler, sier Wang i en pressemelding.