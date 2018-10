Ville varme spabasseng med jordvarme - skylder på ingeniørfeil for ekstraregning på 35.000 i måneden

Danske Ilse Jacobsen klandrer totalentreprenør for dyrt energiforbruk, fordi jordvarme ikke er den primære energikilden til oppvarmingen av utendørsbassenget til kurbadet hennes. Beregninger viser forøvrig at dette aldri kunne ha vært mulig.

«En dyr ingeniørfeil».

Dette er budskapet fra Kurbadets leder Ilse Jacobsen. Dette er et stort anlagt wellness-senter med utendørs spa, sauna, dampbad og en gourmetrestaurant oppført i Holbæk av Ilse Jacobsen.

Hun har stor økonomisk suksess takket være salg av gummistøvler og regnfrakker. Men Kurbadet har aldri blitt en så stor profittfaktor som Ilse Jacobsen hadde drømt om.

Hennes forklaring på dette er at det skyldes en ingeniørfeil fra totalentreprenøren DK Byg. Men en gjennomgang av dokumentene i saken, foretatt av Berlingske Tidende viser at hun snakker mot bedre vitende.

Tvisten henger sammen med oppvarmingen av et område med utendørsbasseng.

«Beklageligvis har prosjektet vært rammet av ingeniørfeil fra starten, noe som har betydd betraktelig høyere driftsomkostninger enn beregnet. I tillegg kommer det faktum at disse ingeniørfeilene har medført at energiforbruket på Kurbadet har vært høyere enn budsjettert,» har Ilse Jacobsens PR-manager uttalt til danske Ekstra Bladet.

Men denne såkalte ingeniørfeilen har vært behandlet i en sak hos Voldgiftsnævnet; den danske voldgiftsdomstolen. Konklusjon deres er at det ikke finnes noen ingeniørfeil. Ilse Jacobsen har ble i tillegg pålagt å betale over tre millioner norske kroner til DK Byg, som gikk til sak.

Må betale over 3 millioner

Beløpet har bakgrunn i Ilse Jacobsen kun ville betale halvparten av regningen for DK Bygs arbeid, og i tillegg kompenseres for den såkalte ingeniørfeilen som ifølge henne medførte betydelig større omkostninger for å varme opp utendørsbassenget.

Ilse Jacobsen hadde nemlig fått greie på at man ved å bore kunne benytte jordvarme til å varme opp bassenget.

For å vurdere potensialet hadde DK Byg før byggingen av wellness-senteret foretatt en energiberegning. Den viste imidlertid at det ikke var rom for å gjennomføre de nødvendige boringene, og derfor ville jordvarmen bare kunne bli et supplement.

Den samme konklusjonen kom Voldgiftsnævnet ifølge Berlingske Tidende fram til. Nemnden la til grunn at «det verken teknisk eller økonomisk var forsvarlig å etablere flere boringer til jordvarmeanlegget, og derfor kan ytelsen fra anlegget bare være et supplement til varmeforsyningen til det utendørs bassenget,» som det står i kjennelsen.

Voldgiftsnævnet dømte derfor Ilse Jacobsen til å betale over tre millioner norske kroner til DK Byg.

Insisterer på ingeniørfeil

«Saken har hatt store økonomiske konsekvenser. Vi har brukt veldig mange ressurser på voldgiftssaken, og til tross for at vi har fått 100 prosent medhold i Voldgiftsnævnet har vi endt opp med en svært stor udekket utgiftspost på byggesaken, forårsaket av byggherrens atferd,» sier direktør Lars Holst Jensen i DK Byg A/S til Berlingske Tidende.

Jesper Bo Jacobsen, som er direktør hos Ilse Jacobsen, erklærer overfor avisen at det uansett er snakk om en ingeniørfeil.

Ifølge Jesper Bo Jacobsen gir jordvarmen bare ti prosent av den varmen som bassenget trenger, noe som innebærer at wellness-senteret må legge til fjernvarme for cirka 35.000 norske kroner i måneden for å varme opp utendørsbassenget.

– Det er snakk om en ingeniørfeil med svært store konsekvenser, sier han, uten å ville svare på eller utdype overfor Berlingske Tidende hva feilen i så fall er.

Artikkelen ble først publisert på Ing.dk