Derfor gir takarbeider spesielt høy risiko for brann

Grunnen til at takarbeider utgjør en spesielt høy risiko for brann, er at det ofte brukes verktøy med høy varme eller åpen flamme. Nøyaktig hva som har skjedd under spiret til Notre-Dame, er det foreløpig ingen som har gitt en konsis forklaring på.

50 etterforskere jobber nå for å finne årsaken til brannen. Av sikkerhetsmessige hensyn har de ikke kunnet gå inn i katedralen ennå.

Det som er klart, er at takkonstruksjonen har vært under rehabilitering den siste tiden. Ifølge The New Yorker pågikk det arbeider på taket så sent som torsdag i forrige uke.

Klare regler i Norge

At bygg begynner å brenne etter at håndverkere har vært til stede er ikke noe nytt, og skyldes ofte såkalte varme arbeider. Det vil si arbeid med maskiner og utstyr som gir gnister og varme som kan føre til brann. Eksempler på dette kan være vinkelslipere, slipemaskiner, varmluftpistoler og verktøy med åpen flamme, som sveiseapparater.

– Arbeid med åpen flamme brukes spesielt til asfaltbaserte materialer, sier Susanne Vist, bransjedirektør i Takentreprenørenes Forening (TEF).

Hun fremholder at god kompetanse og respekt for lover og regler er avgjørende for å redusere brannrisikoen. Ifølge den norske instruksen «Arbeidsinstruks ved utførelse av varme arbeider» er det krav om etterkontroll av arbeidsstedet før man forlater det.

– En brannvakt skal blant annet se etter ulmebranner, som kan være vanskelige å få øye på, men som kan blusse opp, sier Vist.

Derfor skal varme arbeider avsluttes i god tid før arbeidstidens slutt, heter det i de norske sikkerhetskravene.

Brannfarlig: Det hundre meter lange kirkeloftet kalles bare for skogen på grunn av den tette veven av eikesøyler og -bjelker. Foto: Det franske nasjonalbiblioteket

– Gode holdninger er ikke nok til å forhindre brann. God ledelse med klare oppgavebeskrivelser og kunnskap om brannfarlig arbeid, er også viktig, påpeker Vist.

– Hva tror du har forårsaket brannen i Notre-Dame?

– Nei, det tør jeg ikke mene noe om. Jeg har ikke lest noe om årsaken heller, sier hun.

Tørr ved

Ifølge nettavisen Le Point var det byggeselskapet Le Bras Freres som var ansvarlig for restaureringen av Notre-Dame-taket, inklusive flere av steinskulpturene. På selskapets nettsider står det at de er spesialisert på blant annet taktekking og restaurering av historiske monumenter.

– Ingen ønsker mer enn oss å finne ut hva som har skjedd. For øyeblikket kan jeg bare si at ingen av våre folk befant seg i katedralen da brannen startet, sier Julien Le Bras, som er selskapets leder.

Et blikk på «hundremeterskogen» av tørre trebjelker og -søyler i det 800 år gamle kirkeloftet, er nok til å fastslå brannfare, og at en brann vil kunne utvikle seg usedvanlig raskt. Rundt 13.000 eiketrær skal ha gått med til tak-konstruksjonen, som munner ut i murvegger på alle sider. I dag er bjelkene knusktørre.

800 grader

Håndverkere som benytter Finans Norge og Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnds instruks for varme arbeider, må krysse av for at «brennbart materiale som ikke kan flyttes og brennbare bygningsdeler, er beskyttet eller fuktet.»

Taket og bjelkelaget på Notre-Dame er tekket med fem millimeter tykke blyplater over det hele. Vann- og brannsikkert i seg selv, men det gir ingen sikkerhet om brannen oppstår på innsiden av platene.

Inne på loftet skal temperaturen ha vært oppe i 800 grader under brannen, som varte i 15 timer.

Det er omtrent den samme temperaturen man bruker for å brenne kalkstein når man skal utvinne kalk. Det er nettopp kalkstein murveggene i det gotiske praktbygget består av.

Franske myndigheter anslår at om brannen i Notre-Dame hadde vart i 15–30 minutter til, ville hele bygget kollapset. På grunn av den høye varmen og den dristige konstruksjonen, er ikke faren fortsatt ikke over.