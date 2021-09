Denne sjuseteren slippes løs på markedet neste år

München/IAA 2021: I mai lanserte Mercedes den kommende sjuseteren EQT. Konseptbilen var utstilt på IAA-messen i München denne uken, og vi benyttet anledningen til å ta en titt.

Dette er en mellomstor bil, som også skal tilbys som varebilen eCitan. EQT og eCitan er bygget på en felles plattform utviklet i samarbeid mellom Renault og Mercedes-Benz. Dermed deler den kommende EQT mange fellestrekk med Renault Kangoo E-Tech som ble avduket i mars.

Men en Kangoo med Mercedes-logo skal den ikke være, forteller markedsansvarlig for EQT i Mercedes-Benz AG til TU. EQT får blant annet fjæring og hjuloppheng utviklet av Mercedes. Interiøret er også Mercedes' eget, inkludert alt du kan ta og føle på, forteller produkteksperten.

EQT vil også høyt sikkerhetsnivå, med flere elementer som man finner i EQS. For eksempel skal det ifølge produkteksperten være den eneste bilen i dette segmentet som har sju airbager.

Med unntak av fargene, skal dashbordet ellers være likt den kommende bilen. Foto: Marius Valle

Ganske lik ferdig utgave

Merecdes EQT blir altså et nytt tilskudd blant de elektriske sjuseterne. Blant annet testet TU nylig Maxus Euniq og BYD Tang. Ettersom det er en konseptbil vi ser på, og den ikke egentlig kan kjøres i vanlig trafikk, er det helt sikkert at det ferdige produktet ikke blir identisk. Men vi blir fortalt at konseptet skal være omtrent 75 prosent likt den ferdige modellen.

Bilens front blir ikke lik, produksjonsmodellen blir litt kortere, hjulene den vises med blir ikke tilgjengelig, og interiøret vil se litt annerledes ut. Konseptet har for eksempel hvite seter og ratt, som neppe vil finne veien til den ferdige bilen, blir vi fortalt.

Dashbordet i konseptbilen skal ellers være likt som i produksjonsmodellen. Det fremstår som litt enkelt, blant annet på grunn av analoge instrumenter. Men man finner en berøringsskjerm midt på dashbordet for navigasjon og annet.

Rekkevidden skal være 285–300 kilometer. Mercedes har ikke sagt stort om spesifikasjonene, men tar vi en titt på Renault Kangoo E-Tech antar vi at EQT har det samme 44 kilowattimer batteriet, og den samme motoren med 75 kilowatt og 245 newtonmeter.

Det er litt plass igjen til bagasje når alle setene er i bruk. Foto: Marius Valle

Høyere, men konkurransedyktig pris

EQT vil ligge høyere i pris enn andre biler i dette segmentet, men det forsvarer Mercedes med høyere utstyrsnivå. Vi blir fortalt at prisingen er orientert mot konkurransen, og at man her vil få en bil som ikke skiller seg stort fra andre biler med samme utstyrsnivå.

EQT får hengerfeste som kan trekke inntil 1500 kg. Det er planlagt å tilby EQT med avtagbart og fast tilhengerfeste. Varebilen eCitan vil i tillegg få hengerfeste som kan høydejusteres.

Bilen skal leveres i to lengder. Det er lengste utgave som er stilt ut. Denne er 4,98 meter lang, mens produksjonsutgaven skal være fire centimeter kortere, ifølge produkteksperten. Den korte versjonen skal kunne fås med fem seter.

Romslig bil

Vårt inntrykk etter en kjapp prøvesitting er at bilen fremstår som romslig. Ettersom bilen ikke har skrånende bakpart er det i praksis plass til voksne passasjerer i tredje seterad. Det ser også ut til å være plass til litt bagasje med alle setene i bruk, kanskje en koffert eller to.

EQT har skyvedører på begge sider.

Bilen skal komme i salg neste år. Prisene er ikke klare, men vi blir fortalt at Mercedes i nær fremtid kommer med prisene på eCitan, og at det kan være en indikasjon. EQT skal være noe dyrere.