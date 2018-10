Denne robothunden skal få seg jobb i byggebransjen

Vi lar oss stadig fascinere av robotene fra Boston Dynamics, som med sin svært livaktige framferd minner om vesener vi hittil bare har sett i framtidsfiksjonen. Selskapet slipper jevnlig ut populære videoer med ulike robotstunt. Nå skal det sies at videoene gjerne viser robotene fra sin beste side, etter utallige mislykkede forsøk. Dette er fortsatt høyst eksperimentelle vesener.

På tide å få seg jobb

Men også robotmakere må tjene penger. Neste år skal derfor roboten SpotMini gjøres tilgjengelig for det kommersielle markedet, uten at Boston Dynamics helt har oversikt over alt den kan brukes til. Robothundene kan derfor utstyres med ulike konfigurasjoner og sensorer, og slik tilpasses en rekke ulike formål.

Ideen er at kundene skal få stor frihet til å bestemme hvilke oppdrag robothunden skal få i årene framover. Det finnes jo massevis av spesialiserte roboter på markedet allerede, så SpotMini må finne sine egne nisjer. Dens fremste egenskap er kanskje bevegeligheten, som etter hvert er blitt svært robust også i ulendt terreng.

Finner veien selv

Den siste videoen fra Boston Dynamics, som kan sees øverst i artikkelen, viser SpotMini som inspiserer en byggeplass. Ved bruk av sensorer og såkalt SLAM-teknologi (simultan lokalisering og kartlegging) kan roboten fortløpende kartlegge både rommet den befinner seg i og dens egen posisjon.

Dermed kan den gå fritt og utføre ulike oppgaver, alt etter hva som er tilgjengelig av sensorer og programvare. Ved inspeksjon kan den for eksempel ha en modell-«fasit» på hvordan ting skal se ut, og dermed oppdage avvik eller måle framdrift i den virkelige verden.

Humanoiden Atlas fra Boston Dynamics har foreløpig ikke meldt seg til tjeneste på det kommersielle arbeidsmarkedet.