Nå har Atlas-roboten lært seg parkour

Boston Dynamics har spesialisert seg på livaktige roboter, som med avansert og autonom teknologi framstår nesten som levende vesener. Humanoiden Atlas veier 75 kilo og er 1,5 meter høy. Den kan hoppe 40 centimeter høyt, og programvaren bruker hele kroppen for å opprettholde balansen ved kompliserte hopp og i ulendt terreng.

I den nye videoen over kan du se Atlas hoppe lettbeint og uanstrengt opp på en haug med kasser, uten å miste balansen.

Atlas bruker laserscanning (LiDAR), stereokameraer og visuelle markører i terrenget for å orientere seg og gjøre presise bevegelser. Egenskapene skal på sikt gjøre den egnet til å gjøre reelle oppdrag under krevende forhold, for eksempel søk og redning. Den skal fungere både innendørs og utendørs.

Boston Dynamics har sitt opprinnelige utspring fra Massachusetts Institute of Technology i USA. Videoene fra robotene deres pleier å gå verden rundt. Her er noen av deres tidligere sprell:

Prøver å stoppe roboten som er programmert til å gå ut døra.

Robotene hjelper hverandre ut døra.

Atlas tar en baklengs salto!