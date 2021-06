Denne portalen skal knytte folk sammen

Det har, som kjent, vært mangel på fysiske møter over landegrensene i forbindelse med pandemien. Dét ga litt ekstra momentum til avdukingen av to sirkelformede portaler i Vilnius i Estland og Lublin i Polen sist uke.

Innbyggere i de to byene, som ligger en drøy syvtimers kjøretur unna hverandre, skal nå kunne se og snakke med hverandre ved bruk av kameraer, sirkulære skjermer og internettilknytning.

Portaler inspirert av science fiction

– Å gå fra den opprinnelige ideen til byggingen av en interaktiv bro som knytter byer sammen, var en kompleks oppgave som krevde spesifikk kunnskap og teknologi. Alt fra design og 3D-modellering til digitalt innholdsutvikling og logistiske utfordringer, krevde en bred og multinfunksjonell arbeidsgruppe, sier Adas Meskenas, sjef for LinkMenų fabrikas i en pressemelding på vilnius.lt.

Portalene, som har blitt bygget av ingeniører fra universitetet Vilnius Tech, har vært planlagt i fem år. Den sirkulære formen skal være inspirert av science fiction.

Vil motvirke polarisering

Tanken er å knytte mennesker sammen på tvers av geografi og, noe ambisiøst, å forhindre problemene som mangel på kommunikasjon og nærhet kan forårsake.

– Menneskeheten står overfor mange potensielt dødelige utfordringer som sosial polarisering, klimaendringer og økonomiske problemer. Men det er ikke mangel på briljante vitenskapsmenn, aktivister, ledere, kunnskap eller teknologi som forårsaker disse utfordringene. Det er stammetenkning, mangel på empati og et smalt syn på verden som ofte begrenser seg til landegrensene våre, sier Benediktas Gylys, initiativtaker bak prosjektet.

Portal-prosjektet har blitt til gjennom et samarbeid mellom initiativtaker Benediktas Gylys Foundation, Vilnius og Lublin by, og Lublin-baserte Crossroads Centre for Intercultural Creative Initatives.

Ifølge prosjektets hjemmeside er London og Reykjavik de neste byene som snart kan få sin egen, sirkelformede kommunikasjonskanal.