Denne mikrobilen kan bli en hit blant norske 16-åringer

Citroën tenker seg at to seter og 70 kilometer rekkevidde kan være et fristende tilbud til dem som trenger å flytte seg rundt i byen.

Citroën Ami, som først ble vist frem under bilmessen i Genéve i fjor, er en liten elektrisk doning med toppfart på 45 kilometer i timen. Den er dermed en mopedbil, som gjør at norske ungdommer kan kjøre denne bilen så lenge de har mopedlappen.

Rekkevidden er inntil 70 kilometer. Foto: PSA

Bilen er ikke utviklet eksklusivt for ungdom. Dette er en firehjuling som skal gjøre det enklere å komme seg rundt i byen, og plasserer seg et sted mellom elektrisk sparkesykkel og bil.

Det spørs hvor mange Amier vi får se på norske veier, men det kan fort tenkes at de blir en del av et bybiltilbud hvor du kan leie bil via en app.

I Frankrike vil det bli mulig å kjøpe seg en Ami fra 6900 euro, enten over nett, hos en bilforhandler, eller gjennom et elektronikkvarehus.

Gjennom korttidsleietjenester skal den koste rundt to kroner minuttet, altså omtrent det samme som for å leie elektrisk sparkesykkel.

Ønsker Ami til Norge i sommer

Hva Ami vil koste i Norge er ikke avklart, men informasjonssjef for Citroen hos importør Bertel O. Steen, Stein Pettersen, sier at de ser for seg å selge den også her i landet.

Frankrike har 19,6 prosent MVA på alle kjøretøy, mens Norge har momsfritak på elbiler. Dermed kan prisen i Norge bli rundt 60.000 kroner.

Pettersen ser også for seg at Bertel O. Steen kanskje kan tilby bilen gjennom sin mobilitetstjeneste Otto.

Nøyaktig når salget kan komme i gang i Norge er ikke avklart, men Pettersen håper de kan få inn noen eksemplarer til sommeren.

Forskriftsendring gjør det mulig

– Vi har registrert at det er økt interesse for mopedbiler en del steder i landet, og det selges en del av dette, sier Pettersen.

I oktober 2019 ble forskriften for førerkortkrav til mopedbil myket opp, slik at 16-åringer kan kjøre slike biler. Forskriften sier at man fra 16 år kan kjøre mopedbil med vekt over 150 kilo, dersom man har tatt sikkerhetskurs i trafikk for førerkort klasse AM147.

Citroën Ami Toseters elektrisk mopedbil Rekkevidde: 70 km

Batteri: 5,5 kWh

Toppfart: 45 km/t

Totalvekt: 485 kg

Lengde: 2,41 m

Bredde: 1,39 m

Høyde: 1,52 m

Og selv om det kanskje ikke er aktuelt for mange 16-åringer å bla opp 60.000 kroner for en egen mopedbil, kan det bli interessant for flere å ta aktuell kjøreopplæring for å kunne bruke mobilitetstjenester.

Leie framfor å eie

Merkesjef Pettersen tror at mopedbiler som Ami kan bli populært i bydeler hvor de kan brukes for å komme seg til nærmeste kollektivknutepunkt.

Om biler som Ami blir populært, må trolig parkeringsplassene tilrettelegges. Det vil ikke være spesielt god plassutnyttelse hvis hver mopedbil skal oppta like mye plass som en personbil.

Å bruke slike biler gjennom en mobilitetstjeneste kan bli mer attraktivt enn å eie selv. Dersom det er et hentepunkt for biler i nærheten av et kollektivknutepunkt, kan det fort bli billigere å leie framfor å eie, dersom man tar parkeringsutgifter med i regnestykket.

Fransk mobilitet

Mange bilprodusenter har vist frem små elektriske konseptbiler for urban mobilitet. Det er likevel påfallende at det er de franske bilmerkene som faktisk setter det ut i livet.

Renault har solgt sin Twizy i mange år allerede, en firehjuls motorsykkel med plass til to personer. Denne fås også i mopedbilutgave. Og nå kommer Citroën med sin minibil.

Renault Twizy har vært i salg i mange år, og har plass til fører og en passasjer. Foto: Marius Valle

– Franskmenn og småbiler handler om at det er trangt i byene, og at de ønsker å redusere den plassen transport skal ta. Det går to Ami på en vanlig parkeringsplass, og i tette bysentrum som i Paris ikke er høyere snitthastighet enn 45 kilometer i timen uansett, sier Pettersen.

I mange europeiske land er det heller ikke noe førerkortkrav for slike biler. I Frankrike kan 14-åringer kjøre biler som dette uten førerkort. Ellers i Europa er grensen 16 år.

I mange store byer kommer ikke unge til å ta førerkort i det hele tatt, og Pettersen tror biler som Ami kan bli en bro mellom det tradisjonelle bilholdet og å ikke ha førerkort.