Denne elbilmotoren skal ligge inne i hjulet

Den japanske teknologigiganten Nidec, som lager elektriske motorer til alt fra harddisker til biler, har nylig vist frem en prototype på en ny elbil-motor som skal ligge inne i bilens hjul. Ifølge Nidec er den hjulmonterte elmotoren både mindre og lettere enn tradisjonelle løsninger, og den skal også være effektiv da man slipper en vanlig transmisjon. I tillegg skal den frigjøre plass under panseret.

Å ha elektrisk motor i hvert hjul, er på ingen måte nytt. Mest kjent er kanskje Ferdinand Porsches elektriske Lohner-Porsche, som ble presentert på verdensutstillingen i Paris i 1900. Men løsningen er faktisk enda eldre, det første patentet på en elektrisk hjulmotor kom allerede i 1884.

Siden har det vært en rekke forsøk, blant annet flere utpå 2000-tallet. Blant dem som forsøkte seg var Michelin, som med sitt Active Wheel hadde både elmotor, bremser og elektrisk fjæring inne i selve hjulet. Prosjektet ble vist frem i et par konseptbiler, og ble deretter lagt på hyllen. Også Siemens jobbet med en elektrisk hjulmotor, denne ved navn eCorner, og Nissan har i nyere tid forsket på en slik løsning.

Får plass i felgen

Det nye med Nidecs løsning er at motorene er lettere og mer kompakte. Hver motor er kompakt nok til å få plass inne i en 20-tommers felg, og veier 32 kilo. Der tidligere forsøk på hjulmotorer har hatt heller begrenset ytelse, skal disse motorene kunne yte minst 100 kW (136 hestekrefter) per stykk.

Da snakker vi relativt potent pakke, spesielt hvis man har motor på alle hjørner av bilen. Løsningen skal nemlig passe både på biler med forhjulstrekk, bakhjulsdrift og firehjulstrekk. Prototypen har integrert reduksjonsgir og egen oljekjøling, og ifølge Nidec skal konseptet også være godt egnet for å gjøre stabilitetsprogrammer og andre elektroniske krykker mer presise.

En utfordring er at hjulene nå vil bli betydelig tyngre, noe som ikke er ideelt for å oppnå gode kjøreegenskaper - det er en grunn til at man i tiår har prøvd å gjøre såkalt ufjæret vekt til et minimum, blant annet med å lage så felger med så lav vekt som mulig. I tillegg kan man jo tenke seg at slike elmotorer vil være mer utsatt for vær og vind og støt.

Nidec varsler at de skal sette i gang masseproduksjon av hjulmotorene i 2023.

