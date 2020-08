Denne elbilen blir 40.000 kroner billigere

Den norske importøren av den kinesiske elbilen Xpeng G3 melder at de setter ned prisen med 40.000 kroner. Dette på grunn av endret valutakurs.

Prisreduksjonen får tilbakevirkende kraft, slik at alle som har bestilt bil vil få sin pris redusert.

Salget av bilen ble åpnet i april, og den kostet da inntil 419.000 kroner i topp utstyrt variant. Nå koster denne 379.000 kroner. For utstyrsnivået under, som også er det laveste, er prisen nå 358.000 kroner.

De første bilene som skal leveres til kunder i Norge er for øvrig nå under produksjon i Kina, melder importør. Disse skal overleveres til kunder i Norge i løpet av november.

Espen Strømme, daglig leder i Zero Emission Mobility AS, kan ikke fortelle oss hvor mange som har bestilt Xpeng G3 i Norge. Men han hevder at det tross korona ikke skal være noen usikkerhet rundt leveringstidspunktet.

Produsentens første bil

Xpeng G3 er produsert av Guangzhou Xiaopeng Automotive Technology, også kjent som Xiaopeng Motors eller bare Xpeng.

Bilen har en oppgitt WLTP-rekkevidde på 451 kilometer, uavhengig av utstyrsnivå. Batteriet har kapasitet på 66,5 kilowattimer.

Xpeng G3. Foto: Xpeng

Xpeng ble grunnlagt i 2014, og har investorer om Alibaba, Xiaomi og Foxconn. G3 er den første bilen produsenten har i salg, og kom på veien i Kina i slutten av 2018.

De har siden lansert modellen P7, som er en stor sedan med lang rekkevidde. Den skal blant annet være utstyrt med spesielt avansert selvkjøring. Det er ikke kjent når den skal komme til Norge, men importøren har indikert at de ønsker å ta den inn etterhvert.

Tesla-kontrovers

Xpeng og Tesla har for øvrig vært i tottene på hverandre, etter at sistnevnte beskyldte Xpeng for å benytte stjålet programvarekode i sitt avanserte førestøttesystem Xpilot.

Beskyldningene dreier seg om at en tidligere Tesla-ansatt som nå jobber for Xpeng har stjålet kildekoden til Tesla Autopilot. Han skal ha innrømmet å ha lastet opp kildekoden til iCloud mens han fortsatt jobbet for Tesla, men har nektet for å ha stjålet den og gjort den tilgjengelig for Xpeng.

Dette er ikke den eneste med tilknytning til Xpeng som har blitt beskyldt for å stjele forretningshemmeligheter. En annen person, som tidligere var ansatt hos Apple, har i USA blitt siktet for å ha stjålet informasjon knyttet til Apples utvikling av programvare til selvkjørende biler. Han ble arrestert i USA etter å ha begynt i en stilling hos Xmotors.ai, et datterselskap av Xpeng, skriver The Verge.

Xpeng hevder selv at de ikke bruker noe av Teslas kildekode i sine biler. Tesla har likevel saksøkt sin tidligere ansatte, og hevder han har tatt med seg kildekoden til sin nye arbeidsgiver. Hva utfallet av søksmålet blir, gjenstår å se.