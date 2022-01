Denne el-lastebilen har bufferstørrelse på batteriet tilsvarende to Teslaer

Mens stadig flere nordmenn kjøper elektriske personbiler og varebiler, er utvalget heller snevert for tunge lastebiler som skal gå langt.

Det illustreres i en ny TØI-rapport om teknologistatus for grønn lastebiltransport.

Selv om kommende Tesla Semi og Nikola Tre har fått mest oppmerksomhet i mediene, trekker rapporten frem Volvo FH Electric som det første eksempelet på tunge lastebiler for langtransport som kommer til våre breddegrader.

Nå viser også det svenske selskapet fram mer av kjøretøyet. Lastebilen har en tillatt totalvekt på 44 tonn og er i prøveproduksjon. Det blir etter alle solemerker verdens tyngste serieproduserte lastebil når ordinær produksjon starter andre halvdel i år. Den har i alle fall den største batteribufferen vi noen gang har hørt om. Mer om det snart.

Lastebilen bygges på samme produksjonslinje og plattform som forbrenningsmotorutgaven.

På langtur

Den tyske Trucker-journalisten Jan Burgdorf fikk kjøre en fullastet Volvo FH Electric den 343 kilometer lang testruta døpt Green Truck Route i Tyskland. Ruta inneholder ifølge Volvo både motorvei, fjellpartier og mindre veier, og den ble kjørt med en gjennomsnittsfart på 80 km/t.

Den tyske Trucker-journalisten Jan Burgdorf har kjørt en testtur. Foto: Volvo Truck Corporation

Burgdorf er imponert over hvor lett man kommer opp i marsjfart ved hjelp av en kontinuerlig motoreffekt på 490 kW og momentet på 2400 Nm. Han bemerker også at lastebilen er svært stille.

Snittforbruket kom på 11 kWh/mil, tilsvarende 110 kWh/100 km. Ja, det er fire-fem ganger så mye som en gjennomsnittlig person-elbil, men så er jo lastebilen et helt annet beist som veier rundt 20 ganger mer.

42 prosent av energiforbruket til dieselutgaven

Gitt forbruket vil lastebilen ha en maksimal rekkevidde på 345 kilometer. Det er godt over Volvos angitte rekkevidde på opptil 300 kilometer. Her må vi naturligvis påpeke at rekkevidden vil variere fra sjåfør til sjåfør og at Burgdorf ifølge pressesjefen i Volvo er en erfaren lastebilsjåfør som kjørte svært energieffektivt.

Burgdorf kjørte også den samme ruta med den tilsvarende diesellastebilen og fikk et snittforbruk på 27 liter per mil.

El-lastebilen brukte altså 42 prosent av energien diesel-utgaven trengte på samme strekning, ettersom den benyttet EN590-diesel som inneholder omtrent 9,8 kWh energi per liter, forteller Volvo til TU. Den elektriske drivlinjen er som kjent mye mer effektiv enn en drivlinje med forbrenningmotorer, noe som gir utslag her.

To Tesla-er i buffer

Vi stusser imidlertid over batteriets enorme bufferstørrelse – 160 kWh.

Den tilgjengelige delen av batteriet er på 380 kWh (regnet ut ved hjelp av Volvos opplysninger om 345 km total rekkevidde ved et forbruk på 1,1 kWh/km), mens den oppgitte brutto batterikapasiteten er på hele 540 kWh. 160 kWh er omtrent det samme som to Tesla Model 3 eller Y, som har mellom 70 og 80 kWh batteri.

Volvo Lastvagnars kommunikasjonssjef Jan Strandhede sier til TU at de kun bruker en del av batteriet, for å ivareta batteriets helse. Han sier at Volvo kan endre bufferstørrelsen med en programvareoppdatering og at kjøretøyet som ble brukt, er en prototype.

I den innledningsvis nevnte TØI-rapporten står det at det er aktuelt med større bufferstørrelse i lastebiler enn i personbiler, i og med at spesifikke transporttjenester skal utføres år etter år og at lastebiler oftere enn personbiler vil operere i grenseland for rekkevidden. De er dermed enda mer avhengig av å ha noe å gå på når batteriet forringes, sammenliknet med elektriske personbiler.

Respektabel hjemmeladefart

Det kan virke som Volvo Lastvagnar her virkelig vil sikre seg, i og med at det er et nytt produkt som er uprøvd over tid.

Den store bufferstørrelsen kan muligens gjøre godt for hurtigladekurven, ettersom det vil være god plass selv når batteriet oppgir at det nesten er fullt.

Makseffekten ved hurtiglading er på 250 kW, men Strandhede opplyser at hastigheten vil avta etterhvert som batteriet lades opp. Lastebilen skal kunne fullades på 2,5 timer ved hurtigladeren, forutsatt at den kan gi 250 kW. FH Electric har også 43 kW AC-lading, så har du guffe til det, skal du kunne lade doningen på 9,5 timer hjemme. Dagens elektriske personbiler har gjerne maksimalt 22 kW AC-lading, men enkelte eldre Renault Zoe-er støtter 43 kW.

Volvo gir ingen startpris på FH Electric, men Strandhede sier at slike lastebiler spesialtilpasses hver enkelt kunde. Kjøretøyet kan blant annet også bestilles med mindre batterikapasitet.

Strandhede bekrefter at innkjøpsprisen for el-lastebilen er høyere enn tilsvarende dieselvariant, men sier at totalprisen muligens kan bli lavere ettersom el-utgaven gjerne er billigere i bruk. Her spiller naturligvis energi- og dieselprisen inn, sammen med mye annet.

Selv om TØI trekker fram FH Electric som eksempel på tunge lastebiler for langtransport, presiserer Volvo at dette er en doning for regional bruk og ikke long haul-trafikk. Svenskene jobber også med hydrogenbaserte lastebiler som de håper skal gå lengre. Strandhede sier at batteriene må utvikles videre før de kan tilby batterielektriske lastebiler for de lengste etappene.

TØI: Muligens billigere enn diesel i 2030

TØI skriver at en batterielektrisk lastebil koster tre til fire ganger så mye i innkjøp som diesellastebilen.

Instituttet har også sett på totalkostnadene over hele avskrivningsperioden på fem år, men da kun for lastebiler med totalvekt på 27 tonn. Ved kjøp i 2020 blir el-lastebilen dyrere, med en differanse på 34 prosent sammenliknet med dieselvarianten. I 2030 er imidlertid el-lastebilen den eneste av de ni undersøkte drivlinjene som får lavere totalkostnad – den blir 9 prosent billigere enn diesellastebilen, ifølge TØI. Estimatet forutsetter en rekke ting, blant annet at Enova-tilskuddet på 40 prosent av kostnadsforskjellen ved innkjøp fortsetter.

TØI skriver at elektrifiseringen fortsatt er i startgropen for lastebiler, og det gjelder særlig tunge kjøretøy som skal gå langt. I USA leverte Nikola ut sine første Tre-biler til kunder like før jul, mens Tesla Semi tidligere ble utsatt og sannsynligvis kommer i 2023. Mercedes er også i gang med sin eActross, som har et stort batteri på inntil 448 Kwh og en totalvekt på inntil 40 tonn med henger.

Volvo har nå elektriske versjoner av både FH, FM FMX til salgs, med leveringsstart om et års tid (alle med opptil 44 tonn tillatt totalvekt). DFDS har blant annet bestilt 125 eksemplarer. Bring har også tidligere sagt til TU at de minst skal ha to stykker.

Volvo planlegger for at halvparten av deres lastebilsalg skal være elektrisk i 2030.

Her kan du se Volvos video fra turen med Burgdorf: