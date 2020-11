Denne appen betaler deg for å lade elbilen din

Skagerak Energi har lansert smartlading for elbiler i samarbeid med nederlandske Jedlix. Løsningen gir elbilister mulighet til å tjene penger på å lade.

Konseptet er enkelt forklart at du kobler elbilen din til Jedlix. Tjenesten passer på at bilen din bare lader på de tidspunktene hvor det er mye fornybar energi tilgjengelig, og når det er mest mulig prisgunstig.

Om bilen så lader på disse tidene, så får du en slant tilbake. Jedlix gir deg 10 øre per kilowattime, slik at et batteri på 70 kilowattimer potensielt kan gi sju klingende kroner i kassa.

Disse pengene genereres av Jedlix, som ved å knytte til seg en mengde elbiler kan selge fleksibilitet i kraftnettet. Elbilene sender ikke strøm tilbake til nettet, men ved å regulere hvor mye effekt de trekker kan Jedlix selge fleksibilitet i nettet. Noe av fortjenesten deles med brukerne.

Tanken er ikke ny. Lignende prosjekter er allerede testet ut i et pilotprosjekt hvor Statnett testet ut regulering av kraftnettet ved å koble ut effekt. Prosjektdeltakerne Tibber og Entelios reduserte etterspørselen fra sine kunder i perioder hvor det var behov for det.

Marius Dolven, prosjektleder i Skagerak Energi. Foto: Skagerak Energi

Betaler for å lade når strømmen er billig

Det er i prinsippet det samme som gjøres av Jedlix og Skagerak Energi. Her reguleres etterspørsel med bakgrunn i når det er billig strøm å bruke. Altså kan de tilby å øke effekten når forbruket ellers er lavt, og redusere den når forbruket ellers er høyt.

Dette er heller ikke nytt. Det er akkurat det samme som Tibber allerede tilbyr sine strømkunder. Om kundene kobler bilen sin til tjenesten, så kan de lade når strømmen er billig. For dette får Tibbers kunder rabatt på strømprisen.

Forskjellen er at mens du må være Tibber-kunde for å nyte godt av lavere strømpris, kan hvem som helst bruke Jedlix, uavhengig av strømleverandør.

At løsningen er åpen vil bety at alle kan benytte den og ikke trenge å utvikle egne proprietære løsninger selv, forteller Marius Dolven, prosjektleder i Skagerak Energi.

En annen vri

Løsningen er som Tibbers, men med en litt annen vri.

– Vi ønsker å lage en åpen plattform for alle aktører i markedet. Det vil si at man ønsker å ha inn andre partnere, som flåteeiere, strømselskaper, og andre som har tilgang til kunder med elbiler som har mulighet for å styre ladingen eksternt, sier Dolven.

At det i tillegg er helt uavhengig av hvilken strømleverandør man har, gjør det tilgjengelig for flere. Tibbers løsning krever at man er Tibber-kunde.

Foreløpig kreves det altså en bil som kan kobles til tjenesten, men de er i dialog med produsenter av ladestasjoner som har funksjonalitet som tillater oppkobling mot Jedlix.

De ser også på muligheten for å tilby tjenesten flere steder enn bare hjemme, slik at du kan benytte smartlading for eksempel på jobb eller på hytta. Målet er å gjøre det så enkelt som mulig for kundene å delta i systemet.

Bygger fleksibilitet

For Skagerak Energi er målet å bygge fleksibel effekt, som kan selges på ulike markeder. I dette tilfellet er hensikten å kunne selge fleksibel effekt i lokale strømnett. Hvis det for eksempel er høyere etterspørsel enn leveranse i et område kan netteier kjøpe effektreduksjon i området ved å stanse lading av elbiler her en periode.

En slik markedsplass i distribusjonsnettet er ikke helt på plass, og akkurat nå er det en «høna og egget»-situasjon. Men en markedsplass kommer ikke uten at noen har noe å tilby, så derfor bygger Skagerak Energi opp en portefølje nå.

Mengde er avgjørende, og de må ha minst en megawatt å tilby.

– Siden vi må ha en stor mengde så tror jeg det er bedre at mange går sammen og aggregerer opp det de har, sier Dolven.

For kapasiteten elbilene kan bidra med er uforutsigbar. Man har ikke kontroll på hvor en elbil er til enhver tid, og man vet ikke når folk kobler til og fra. Derfor er det avgjørende at det er mange biler tilgjengelig slik at man vet at man sannsynligvis har nok biler til å tilby fleksibiliteten de selger.

Vi redusere behovet for nettforsterking

Et av målene med prosjekter som dette er å redusere behovet for nettforsterkninger. Det kan være mer fornuftig å styre forbrukere i nettet enn å forsterke. Kostnaden vil tross alt havne hos abonnentene i nettet til slutt.

Dette kan også være et alternativ til å innføre effekttariffer, hvor du betaler mer penger for å bruke høyere effekt. Dolven tror at sluttkunden vil oppleve det som at man blir straffet. Om alternativet heller er å få en gevinst ved å endre atferd, kan det oppleves mer positivt.

Selv om prisen man nå får er 10 øre per kilowattime, kan den i fremtiden følge prisen Skagerak Energi får for fleksibiliteten. Altså kan man få både mer og mindre betalt for å være med, ved at gevinsten er flytende.

– Ligger det en mulighet for å sende strøm fra bilen ut på nettet i Jedlix' plattform?

– Ja, Jedlix har noen prosjekter på det. Vi har ikke vurdert denne muligheten i noen særlig grad enda. Det krever dyr infrastruktur, og det fortsatt uavklart hvordan garantien på batteriet påvirkes. Dette er ikke noen stor butikk foreløpig, men det kan fort endre seg.

I dag er det i praksis kun Nissan Leaf og eNV200 som støtter dette, og det krever at man installerer kostbart ladeutstyr hjemme.

Appen gir oversikt over hvor mye penger du har tjent, og du kan få pengene utbetalt til konto. Foto: Skagerak Energi

Passer på at bilen blir ladet opp

De som velger å delta i prosjektet skal for øvrig ikke trenge å bekymre seg for at de møter en elbil med flatt batteri på morgenen. Det er lagt inn styring som sørger for at bilen er ferdig ladet til ønsket tidspunkt, og dette overstyrer eventuelle utkoblinger.

– Akkurat nå styrer vi etter spotprissignalet, og lader når det er billigst. I fremtiden vil det være flere elementer enn spotpris. Men typisk vil man ikke stoppe og starte lading så veldig ofte, og vi sikrer at man får ladet bilen helt opp. Vi får data på hvor mye energi som trengs, så vil en maskinlæringsalgoritme optimalisere ladeplanen, sier Dolven.

I skrivende stund er det et knippe biler som støttes, som Tesla Model S, X og 3, og Jaguar I-Pace.