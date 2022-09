Jernia er ikke som før. De vil gjerne selge nye produkter, men ikke bare det. Jernia-sjef Espen Karlsen har gjennomført endinger som skal gjøre de 134 butikkene deres mye mer miljøbevisste. Det er ikke nødvendigvis en oppskrift på mindre inntjening.

– Varehandelen lever i prinsippet av bruk og kast, sier Karlsen. Men det skal det bli slutt på, han sier vi skal over i «ta vare på-samfunnet».

Nå kan kundene levere inn produkter og få dem reparert av spesialister på det nye verkstedet i Vestby. Det setter også krav til vareutvalget. Det må ha god nok kvalitet og være reparerbart, og de ansatte blir utdannet for å veilede kundene.

Jernia har også begynt å selge skuer og muttere i løs vekt. Det sparer plastinnpakningen og gir folk det de trenger. Hverken mer eller mindre. Og de som bare trenger et verktøy i ny og ne, kan leie det i stedet i stedet for å kjøpe.

Selskapet vil også selge resirkulerte produkter. De har begynt å selge brannslukningsapparater som er tømt, kontrollert og gjenfylt. Det er billigere, sparer over 30 kilo CO 2 -utslipp og fire kilo stål.

Det er mye snakk om grønnvasking, at man skryter av å være miljøvennlig uten at det stemmer. Det er selvsagt ikke bra, men som Karlsen sier:

– Vi må passe oss for at vi ikke blir så fryktelig strenge, for det er bra at folk begynner å utvikle ting og tenker i den retningen.

Det og mye annet snakker vi med ham om i denne ukas podkast.

