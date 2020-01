Den norske startupen satser på å revolusjonere flytting. Nå blir de vist fram på BBC

Den norske startupen WheelMe vekket interesse fra det britiske TV-selskapet BBC under årets CES i Las Vegas. Etter å ha sett seg om etter passende innslag om ny teknologi, falt BBC ned på blant annet å lage et innslag om nyvinningene fra den norske startupen.

WheelMe har satt seg som mål å revolusjonere flyttingen av møbler og andre flyttbare ting. For eksempel skal sykehussenger kunne kjøre seg selv på plass - og konferansestoler og bord skal kunne ryddes tilbake i sirlige rekker når publikum har forlatt lokalet.

TU har tidligere laget en podcast om selskapets satsing.

Mannen bak WheelMe, Atle Timenes, er naturligvis strålende fornøyd med at selveste BBC ville lage et innslag om nettopp dem under årets CES i Las Vegas.

– Det var fantastisk for oss. Og har gitt oss masse oppmerksomhet her borte. Vi er nå veldige optimistiske for fremtiden, forteller Timenes til TU.

Innslaget fra BBCClick kan du se her.