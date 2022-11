Den neste tiårsperioden kan bli skjellsettende for olje- og gassindustrien

Olje- og gassindustrien er vant til rampelyset når klima- og miljøspørsmål diskuteres. Men klimaforandringer og et økt press på energimarkedet kan lede til nye og strengere krav rettet mot nye områder i verdikjeden. Det kan romme alt fra aldrende infrastruktur og arbeid og tiltak for å nå nullutslippsmålene til hvordan bransjen bør reinvestere overskuddene. Dagens situasjon er preget av økt politisk risiko, men det finnes også unike muligheter for industrien til å lede an som viktige samfunnsaktører i energiomstillingen. Men det krever at selskapenes ressurshåndtering er rigget til å møte og takle morgendagens utfordringer.

Mer oppmerksomhet om svakheter

I dag vil kunden vite presist hva de kjøper, hvordan produktet er laget og med hvilke prosesser, påpeker Patrik Haldén, kundeansvarlig i Hexagon EAM Norden Foto: Privat

Olje- og gassindustrien kjenner til konsekvensene som følger av uønskede hendelser eller driftsstopp, som fort fører til tapte inntekter, økte kostnader og i verste fall omfattende miljømessige konsekvenser og omdømmetap. Dersom anlegg må stenges ned, vil dette resultere i uønsket oppmerksomhet, og det kan føre med seg økt fokus fra resten av samfunnet på hvordan industrien håndterer ressursene sine. Et nærliggende eksempel er da verdens største containerskip, MV Ever Given, blokkerte Suez-kanalen. Hendelsen snudde verden opp ned i tre måneder, og shippingindustrien ble underveis og særlig i etterkant av hendelsen utsatt for stor offentlig oppmerksomhet og medietrykk.

Utfordringene for olje- og gassindustrien er komplekse og utfordres av varierende datakvalitet – og i enkelte tilfeller av upålitelige og ikke standardiserte data. Kompleksiteten forsterkes ytterligere der hvor det brukes eldre, ikke-digitaliserte plattformer for ressurshåndtering. Dette er systemer som mangler mobilitet og muligheter for digitalisering, i enkelte tilfeller systemer som fortsatt delvis bygger på papirbaserte prosesser.

Første steg man bør ta for å minimere risiko, er å utvikle en moderne strategi for selskapets ressurshåndtering, eller Asset Management. Det er en strategi som går ut over behovet for «bare» å spore og justere på ressurser, eller reparere utstyr som går i stykker. Ledende selskaper vil satse på løsninger som bygger på AI og maskinlæring. Løsninger som kan gi dem nødvendig datakunnskap og innsikt. Kunnskap som ikke kun forutser når, hvor og hvorfor utstyr eller anlegg svikter, men også hva man bør gjøre for å løse problemet. Et bra datasystem for Asset Management bør ved hjelp av maskinlæring og AI hjelpe selskapet til å gjøre den vurderingen ved å inkludere risikoen for gjentatte feil, garantier og ytterligere investeringer (CAPEX).

Samme type teknologi vil bli avgjørende for å kunne bevise den reelle effekten av bærekraftstiltak som igangsettes. Man ser allerede nå en stigende interesse fra investorer som leter etter nettopp olje- og gasselskaper som kan bidra til en grønnere energiomstilling. Resten av samfunnet vil antakelig følge i samme spor, og det kan føre ytterlige fokus på strengere reguleringer, økte skatter på CO 2 -utslipp og profitt, samt tydelige og konkrete krav til nullutslippsmål. For selskaper som kan imøtekomme kravene til bærekraft og nullutslipp, vil miljøansvaret de påtar seg, fremstå som en reell konkurransefordel.

Sertifisering og sporbarhet er viktig

Mange selskaper investerer store summer i tiltak nettopp for å imøtekomme kravene til bærekraft. Konsulentselskapet Bain rapporterte i 2021 at 20 prosent av alle beslutninger på over 1 milliard dollar er drevet av bærekraftsmessige tiltak. I dag vil kunden vite presist hva de kjøper, hvordan produktet er laget og med hvilke prosesser. Pålitelig dokumentasjon vil derfor være avgjørende for at man kan dokumentere at selskapet lever opp til kravene for bærekraft. En god Asset Management-prosess forenkler og gjør due-diligence-prosessen mer effektiv. For selger betyr mer transparente prosesser at de kan kreve en høyere pris.

Ut ifra et Asset Management-perspektiv innebærer dette flere utfordringer. Selskapene må være i stand til å spore og måle alle sine utslipp, fange opp utslipp når de skjer og på en troverdig måte dokumentere at de opererer med en grønn og bærekraftig produksjon.

Avslutningsvis viser utviklingen i bransjen hvor viktig det er å ha et solid datagrunnlag for å kunne tegne et presist og korrekt bilde av selskapets ressurshåndtering. Markedet vil kreve at bærekraftsrapportering kan dokumenteres med bakgrunn i verifiserbare data. Transparente og grundige prosesser for ressurshåndtering vil øke interessen fra investorer som er opptatt av bærekraft og øke tilliten til at selskaper kan løfte samfunnsansvaret sitt som en viktig aktører i energiomstillingen.